L’humor cristià

A més de l’imprescindible amor, allò que sempre hi és present és el sentit de l’humor. El sentit de l’humor en tots els sentits. L’humor plural. Llegint i rellegint els evangelis de Marc, Mateu, Lluc i Joan ens assabentem de seguida de quin era i de qui és encara ara el veritable humor cristià. L’humor de Crist. L’humor que ens convé practicar tots els que ens sentim cristians. A la meva biblioteca, com podeu suposar, hi és present el gran Anton Pàvlovitx Txékhov, l’escriptor rus que ens va deixar els contes literaris més senzills i excel·lents de la narrativa universal. El millor de tots els contistes, segons Raymond Carver, que també està permanentment entre nosaltres. Txékhov també ens va deixar les més extraordinàries obres de teatre que s’han escrit mai. Després de Shakespeare, ell. Ni els seus contes s’han deixat mai de llegir, ni les seves obres teatrals s’han deixat mai de representar. Tant la seva narrativa com el seu teatre estaven impregnats d’un singular humor cristià. Avui compareix per recordar-nos algunes de les seves característiques en aquest sentit lúdic i humorístic relacionat amb els fets i amb la vida de Jesús.

Entra acompanyat de Maksim Gorki, un dels seus millors amics i admiradors. Gorki, a les seves memòries i al pròleg que va escriure pel relat txekovià ‘El pavelló núm. 6’, ens fa sabedors de la bonhomia natural i cristiana de Txékhov. Un home sense fe, solia dir aquest, viu una vida buida. I tenir fe és la prova definitiva de l’humor humà. Humà i diví, diem nosaltres, perquè l’home està constituït per aquests dos radicals elements. Un dia anaren a visitar Txéhov tres dames molt elegants que es volien fer passar per modernes i erudites, per tal de causar una gran impressió al seu ciutadà més honorable. Aparentaven tenir un enorme interès per la política, i preguntaren al famós dramaturg: «Anton Pàvlovitx, com creu vostè que acabarà la guerra?» Txékov es va fer l’interessant i va respondre molt pausadament: «Segurament acabarà amb la pau...». Però, qui la guanyarà, els grecs o els turcs?, insistiren. «Jo crec que la guanyaran els més forts», contestà ell. Sí, però segons la seva opinió quins són els més forts?, tornaren a insistir. Els més cultes i els que millor s’alimentin, digué. D’acord, d’acord, però a vostè que li agraden més els grecs o els turcs?, preguntaren un cop més. Anton Pàvlovitx va somriure amablement, i contestà: «A mi el que m’agrada és la confitura... I a vostès, no els agrada?»

Es va acabar l’interrogatori sobre la guerra i es posaren a parlar de confitures, que elles en sabien molt més que no ell. Confitura de pruna, d’albercoc, de figa o de préssec. Les tres dames agraïren que l’escriptor les hagués alliberat d’una situació tan conflictiva. Aquest humor txekovià provenia de les seves lectures de l’Evangeli, perquè no hi ha humor més gran que aquell que proporciona alegria i llibertat. El veritable humor, allibera. Com el cristianisme. En un dels relats de Txékhov el protagonista és un malfactor manifest, i Gorki li pregunta a l’autor, si fos jutge, l’absoldria o no. «Si jo fos jutge -va respondre Anton Pàvlovitx- l’absoldria. Li diria que encara no és suficientment madur per ser un criminal madur, i li faria una severa advertència: ‘Ves-te’n..., i a veure si madures!’». Una nova demostració de profund humor cristià, rus en aquest cas.

Molt abans de Crist, els grecs ja coneixien quins eren els quatre principals humors orgànics de la condició humana. Saltem ara de l’espiritual al físic. Segons la medicina antiga, hi ha quatre tipus de temperaments, els quals depenen de l’humor que destaca en el nostre cos. En primer lloc l’ocupa el temperament colèric, que prové de la bilis groga. Es tracta d’un humor que es fa notar en els individus irritables. Un altre humor és el sanguini, de la sang, propi de les persones impulsives i hiperactives. Després tenim el temperament flegmàtic, provinent de la flegma, que actua entre els individus més assossegats i passius. Finalment, hi ha el melancòlic, el de la bilis negra, els tristos i reflexius, que s’associa majoritàriament als filòsofs i als artistes. Jesús els havia tots quatre. Encara que els transcendeix a tots. És impulsiu i s’irrita amb els mercaders del Temple. Es mostra tranquil i calmat en totes les circumstàncies que l’envolten, i l’inunda la melancolia a l’Hort de Getsemaní. Però no li manca l’autèntic humor, l’espiritual, quan més li cal.

Comença el seu itinerari públic amb tres tocs d’enginy molt singular, quan Satanàs intenta temptar-lo. Vaja manera més brillant que té de sortir-se’n d’una situació tan delicada! És un veritable artista de la jocositat i la màgia. I de la veritat i la vida. De la mateixa manera, acaba el seu periple vital amb un cop d’efecte extraordinari, màgic i jocós: «Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit, el meu ésser únic». I per si això no fos suficient, la matinada del diumenge ressuscita d’entre el morts sense gaire soroll ni rebombori. Ja ho havia anunciat que ell era el Déu i l’Home total. A la meva biblioteca personal no podem estar-nos de saltar de felicitst i d’alegria davant tantes sorpreses positives. I això que estem familiaritzats amb la Montanya del Tabor, amb la Conversió de l’Aigua en Vi, amb la Multiplicació dels Pans i dels Peixos, i amb mil etcèteres més que cap mag ni humorista ha obrat mai.

Així i tot, cap de tots aquests prodigis supera l’humor de la seva última hora. No m’explico com en aquelles circumstàncies tan tràgiques podia encara conservar el seu sentit de lúdic per exclamar en veu alta: «Pare, perdoneu-los perquè no saben el què fan!» Perdoneu-los, i a nosaltres conserveu-nos i augmenteu-nos, sempre que la vostra voluntat ho indiqui, Pare, aquest transcendent sentit de l’humor. Que l’humor ens acompanyi sempre amb l’amor. Aquesta transcendència, fins i tot en la seva situació extrema, va mantenir sempre en vida a Jesús de Natzaret, el nostre convidat d’honor d’avui.

Les nostres inacabables festes de la Literatura donen fe del que estem dient. Quina Literatura hi ha superior a la dels Evangelis, a la de les paraules i els fets de Jesús? Jo, sincerament m’ho dic a mi mateix, no en conec cap. I puc dir, honestament i humilment, que les conec totes. Em conec totes les literatures, vull dir.