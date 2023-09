Una jove lliçó

Aquestes dues setmanes he quedat profundament sorprès amb la qualitat, nivell d'organització, èxit de participació i compromís que he pogut observar a les trobades juvenils de l'Aplec Jove i l'Escola de formació de Mallorca Nova.

I és que en aquesta Mallorca líquida, individualista i superficial, moltes vegades els Burgers Kings i el TikTok no ens deixa veure els corrents de fons que fan país. Joves que creen xarxa i participen en formacions. Que hi creuen en la militància, l’acció col·lectiva i la formació com a eina de transformació social. Com en els vells temps!

Qui no conegui de què va la cosa, ara li faré cinc cèntims: L'any 2020 va veure néixer l'Aplec Jove. Aquest espai va ser concebut amb la intenció de superar les velles dinàmiques i d'ampliar l'horitzó per a tots els joves "del rotllo". Avui l'Aplec s'ha convertit en una plataforma que busca enfortir la formació del jovent organitzat i promoure el diàleg entre diverses cultures polítiques i organitzacions. En l'última edició, el tema central va ser com fer front a l'extrema dreta, una qüestió d'actualitat i rellevància. L'Aplec va comptar amb una llista impressionant de ponents que van aportar el seu coneixement i perspectiva a aquesta qüestió candent. Parl dels periodistes com Jordi Borràs i Neus Suñer, la professora de la UIB Laura Camargo, la sociòloga Aina Roca o l'historiador Àlvar Hervalejo.

Però no només aquest esdeveniment va agitar la joventut l’illa. Aquest cap de setmana, una trentena de joves va participar en la III Escola Nova, organitzada per les joventuts sobiranistes de l'illa, Mallorca Nova. L'esdeveniment va tenir lloc a Bunyola i va portar el títol 'Terra, País, Mallorca'. Durant aquest intens cap de setmana es van organitzar diverses activitats formatives amb l'objectiu de construir un sobiranisme de majories, amb la participació de regidors, ponents de Catalunya, València i Galícia i membres del teixit associatiu més compromès de l’illa.

Així, tant l'Aplec Jove com l'Escola Nova han demostrat ser espais dinàmics i enriquidors que fomenten el compromís cívic i la formació política de la joventut de Mallorca. Espais que demostren que no tot està perdut, i que potser, els més vells, hauríem de pensar-nos-ho dues vegades quan diguem que "als joves no els interessa res", i potser, acceptem, que no acabam d’entendre’ls.

Així que, tot i les meves queixes i desencisos, tinc esperança en aquesta nova generació que es compromet amb el canvi i la millora de la nostra societat. Potser un dia, aquests joves, amb el seu entusiasme i determinació, aconseguiran construir un futur millor per a tothom, i jo podria sentir-me afortunat de ser part d'aquest món que faran.