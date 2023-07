«Deixa’ls que faran un poc net. Ja ens va bé»

Fa un parell de dies que la premsa internacional s’ha fet ressò de que una macrocompanyia ha tret una nova aplicació per mòbils. No em demaneu per què (és el diari que tenen allà on vaig els dematins) ho he llegit a una nota petita, però destacada, a un periòdic amb faltes d’ortografia al seu propi nom (no els hi surt subratllat en vermell al Writer perquè és un temps verbal). Alertau que me perd. Deia que ho llegia a aquesta publicació, encara que no s’explicava que aquesta app és compatible amb Mastodon i part del fedivers (o ho serà quan Europa se passi pel forro de ses colloneres la llei de protecció de dades), ni tampoc que fa setmanes que ja se sap a la xarxa descentralitzada, ni que és un altre moviment d’invasió i destrucció que els rarets (de la informàtica) hem vist amb el protocol XMPP i Google (amb Talk o una altra d’aquells productes que ja no existeixen).

No li tengueu en compte aqueix lapsus a l’Enllesteix Hora perquè no crec que sàpiguen el que es fan (a banda de blanquejar el feixisme i posar el put de mira a l’únic bar de no-heteros que hi ha a Ciutat. Això és per una altra columna, però). I és que no només tot el panorama informàtic és prou complex, sinó que és difícil veure cap on van segons quines legislacions. Potser no se vos ha escapat aquella proposta aprovada pel ¿Parlament Europeu? (The Digital Services Act) que obliga, entre altres coses, a que tots els missatges instantanis es puguin llegir independentment de l’aplicació mòbil que es faci servir. Que funcionin com un correu electrònic de tot la vida, va. A primer cop d’ull podria sonar espectacular, prou ja d’haver d’instal·lar un programari privatiu per enviar missatges que no et deixa fer-ho a altre programari privatiu.

Diuen que amb l’edat un té un poc més d’experiència i ha vist moviments semblants. El radar aquell que no saps que tenies (diga-li intuïció) siula sordant-te. Alerta, alerta. Què passa? Això no pot ser bo de cap de les maneres. Hi ha d’haver un interès econòmic ocult amb pàtina d’utilitat. Especialment, perquè es fa com a llei.

Només un any més tard de la proposta es comença a veure de què va tot això. En un intent de seguiment i vigilància s’està provant de fer un sistema únic de missatgeria instantània per rompre l’encriptació (que la nostra comunicació deixi de ser privada). Això s’alinea amb gent que no sap ben bé el que es fa, no entén la tecnologia amb altre, part del poble, que pensa que «no té res per amagar». Clar que no, dins l’àmbit actual no. Cosa que pot canviar d’aquí unes setmanes. Un missatge que avui cau al llinda de la llibertat d’expressió, d’aquí unes setmanes pot ser apologia del que sigui. No és que no hagi passat, ni estigui passant avui en dia dins aqueixa Europa que feim. Un dia ets marieta i al següent fas proselitisme gai i et fiquen a la presó (Polònia no et mir a tu). Recordau que primer anirem nosaltres, però quan no quedi més gent vos tocarà a vosaltres. Cuidau-vos.

Aman Nòlem (ell/això)