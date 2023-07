Sortia de treballar a les 15 h de l'oficina. A l'estiu, quan acabava la jornada, anava a un apartament que tenien els pares a un municipi de devora la mar. No era gaire enfora de la ciutat i això li permetia anar i venir cada dia. A més, un dia a la setmana, li deixaven fer teletreball. Els horabaixes, després d'haver dinat i haver fet una breu migdiada solia anar a la platja a nedar una mica i prendre el sol. Llàstima que ja no era tan intens com al matí, però encara li servia per agafar color. S'havia de notar, no només amb la roba que sabia gaudir i esprémer tot allò que dona de si, l'estiu mallorquí.

No havia tingut especials dificultats a la vida: va estudiar una carrera i, just en haver acabat, el seu oncle, molt ben relacionat aleshores, li va oferir una feina que tenia relació amb allò que havia estudiat. Al cap d'un temps, van fer-la fixa i a poc a poc, va anar ascendint. Tenia ja un grapat de persones que, jeràrquicament, estaven per sota d'ella. Li semblava la trajectòria natural de qualsevol persona que havia anat a la universitat i havia nascut a una família que ella qualificava de normal.

Al seu grup d'amigues i amics hi predominaven perfils molt similars als seu. Alguns tenien estudis superiors, altres no, però compartien la realitat que, si no fos per les respectives famílies, els hauria tocat una vida radicalment diferent. Això, però, no formava part dels seus raonaments. Era un grup força homogeni. Feia molt que eren una colla i, tret de moments puntuals, sempre s'havien entès bé.

A vegades, sentia una certa curiositat per apropar-se a persones diferents a les quals estava acostumada a relacionar-se, però, al cap i a la fi, arribava a la conclusió que no s'hi acabaria d'entendre. A més, de què parlarien? Els seus temes de conversa eren més aviat limitats, per més transversals que fossin. A més, no acabava de tenir clar, quan hi pensava, com classificar la gent marcadament diferent d'ella; freaks, antisocials o gent amb algun tipus de tara psicològica? D'altra banda, n'hi ha molts que van desarreglats i després mira, tenen més doblers que molts de la meva colla o de la feina, es deia. Gent falsa que vol aparentar no sé que.

L'estiu tot just començava. Tindria tres setmanes de vacances a l'agost. La resta, se les repartia durant l'any. Solia fer un viatge amb les amigues a la tardor. Ara tocaven els soparets, les trobades estiuenques, lluir cos i vestuari, les converses embolcallades d'un núvol de pretensions, de propietats que no pertanyien als protagonistes de les converses sinó a algun familiar, més proper o més llunyà i d'una bombolla on l'escassetat d'inquietuds i de llums, sumat a una percepció esbiaixada de la realitat, definien la colla, pretesament selecta i tancada, a parts iguals.