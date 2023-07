No vull ser ostatge de les seves neures

Quan veig aquesta onada reaccionària, de tornada al passat, voldria saber a quin passat volen tornar, jo que vaig créixer dins una família que tènia més membres del clergat que seglars (fins a la generació dels meus padrins), no vaig veure mai aquestes actituds, ni aquestes postures que veig avui; llavors em planteig que tal vegada vaig néixer i créixer a una família especial, i si és així, vull continuar mantenint aquest "especial" i vull que els meus nets creixin dins aquest ambient; no dins el reaccionarisme que pareix que volen imposar un col·lectiu clarament en contra dels drets socials, dels drets humans; per tant, lluitaré contra tot aquest món que volen imposar, a on no tenim lloc tots, amb igualtat total entre tots els essers humans.

Tenia 10 anys quan va morir en Franco, la mort d'aquest senyor no va marcar el final del franquisme, el franquisme oficial va continuar vigent encara uns anys.

Aquests anys van representar la meva transició de la infantesa a l'adolescència; i no només era la meva transició, sinó que tenia tios i ties entre els 18 i els 21 anys; per tant, observava la seva evolució mentre jo vivia la pròpia.

Per les meves padrines, segons que "no s'havia de dir" però si després algú "ho feia" elles ja no eren crítiques ni s'escandalitzaven massa, es limitaven a moure un poc el cap (totes dues tenien una postura molt similar).

Arribaren els 80, i a partir d'aquí ja va ser tot una follia, el que a arribat a la història és "la movida madrileña", però la moguda va ser a escala general, i molt més autèntica a tot l'estat, fora de Madrid. I aquella moguda va normalitzar, poc a poc, moltes llibertats, idees d'igualtat, de que tots teníem els mateixos drets, haguéssim nascut on haguéssim nascut; ens ho vàrem creure, i vàrem aprendre a viure amb aquesta "normalitat"; sense adonar-nos que el feixisme seguia latent entre noltros, qui hi havia que ho alimentava; un feixisme molt anterior al que jo havia viscut; que les padrines, pens, que mai varen pensar que jo ho hauria de viure.

Que l'any 2023 hi hagui ajuntaments que prohibeixin l'exhibició d'una pel·lícula infantil o d'una obra de teatre? No ho vull normalitzar; perquè aquests senyors serien els que els 70 agafarien el cotxe i anirien a Perpinyà per veure una pel·lícula a on sortia una dona tota nua; mentre cancel·len una obra de teatre a Ciutat amb aquest títol 'Nua' però que del que tracta l'obra és dels trastorns alimentaris; ara bé, el títol els dona males idees a aquests senyors que han retrocedit en el temps, aquests senyors que voldrien poder tornar a tancar a la presó a tots els 'Lorcas' que surten a fer una manifestació de l'Orgull.