La identitat robada

La identitat de poble que tenen com a referents fundacionals de la seva idea de País la conquesta del rei en Jaume de Catalunya, que lluiten per mantenir els ciutadans de les Illes Balears amb el llegat de la llengua i cultura catalana com a claus democràtiques de progrés, xoca frontalment contra la d'aquells altres també ciutadans de les Illes Balears amb una idea de pertinença a Espanya fruit fundacional del Decret de Nova Planta de 1716, però especialment pel tipus de règim polític en la configuració estatal nacional-monàrquic-militar sobretot durant el segle XX, caracteritzat entre altres per un anticatalanisme essencial, doctrinari i visceral. Ja al segle XXI amb l'arribada consolidada i massiva d'immigrants espanyols primer i després d'arreu del mon, especialment d'Amèrica Llatina i Nord d'Àfrica, i ara amb l'atzucac de PPVOX a tots els àmbits de poder institucional, els primers, orfes políticament, no tenen més eines amb què protegir la pròpia identitat que una perseverança en salvar la llengua i dotar-se, com sempre, d'una cultura popular i d'alt nivell a tots els àmbits on poder exercir-la.

Les primeres intencions dels partits espanyolistes d'ultradreta van dirigides a atacar els símbols i llengua pròpia d'aquí, supressió dels instruments de defensa lingüística, castellanitzar l'educació, canviar la Diada del 31 de desembre al 12 de setembre... tot sia dit gràcies també a un camí aplanat per la dèbil defensa que fins ara han plantejat a l'agressió espanyolista permanent els partits que es diuen d'aquí.

Temps igualment d'emergències en problemes fonamentals lligats al medi ambient i canvi climàtic, d'estructura i organització social i econòmica, que aquests partits feixistes empitjoraran i molt. En un article anterior abans de les eleccions del 28 de maig, vaig demanar explícitament a certs votants ppepperos una presa de consciència i posar en valor les conseqüències del futur pacte PPVOX en anar a votar i, per tant, els proposava un abstencionisme necessari. A qui ho llegiu, vos ho torn a demanar per a les del 23J.

Ben cert que aquesta girada a la dreta de l'electorat d'aquí és part de la inèrcia reaccionària que travessa Europa i el Món. Curiosament en aquests àmbits podem observar que, si a Alemanya, Itàlia, Centre Europa o als països escandinaus l'extrema dreta segueix avançant, no ha estat així a la primera oportunitat que han tengut els nord-americans o brasilers de llevar d'enmig a Trump o Bolsonaro. Hom voldria que a les properes eleccions espanyoles el seu electorat provoqués igualment un canvi de timó contrari al que les darreres eleccions autonòmiques i municipals han marcat.