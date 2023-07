Artista de cabaret (I)

Un dels meus referents teatrals contemporanis, des que vaig començar a escriure diàlegs i monòlegs escènics, ha estat sempre, a més dels imprescindibles Samuel Beckett, Pere Capellà, Manuel de Pedrolo, Harold Pinter, Eduardo de Filippo i, anant més enrere, el grandíssim William Shakespeare, ha estat sempre el muniquès Karl Valentin. Vaig conèixer aquest autor a finals dels anys setanta o a principis dels vuitanta quan la companyia Estudi Zero, del recuperat Teatre Sans de Ciutat, va fer el muntatge, uns deu anys després, d’una de les seves principals obres, ‘Vol en picat dins la sala’.

Quina meravella! Quin goig poder gaudir d’aquell enginy i d’aquella espontaneïtat! Des d’aquell mateix moment vaig posar-me a buscar els textos de Valentin. Els mateixos integrants d’Estudi Zero m’ajudaren a trobar-los. Sense aquesta companyia mallorquina de teatre segurament aquesta autor m’hauria passat desapercebut. Per aquesta encertada iniciativa seva els dono en tot moment les gràcies. Encara que jo ja escrivia teatre des de feia un quant temps, el meu principals referents eren, com ja he indicat ara mateix, Alexanxdre Ballester, Eugene Ionesco, Pere Capellà i Samuel Beckett. De manera molt especial, aquest últim. Karl Valentin va ser la cirereta que va coronar el pastís. I fins avui encara ara.

Aquest món originalíssim de Karl Valentin m’ha dut a pensar moltes vegades en Jesús de Natzaret. He llegit i rellegit tantes vegades la seva vida i els seus evangelis escrits per Lluc, Mateu, Marc i Joan, que no puc deixar de relacionar aquests dos insuperables personatges. Amb el respecte i el distanciament que correspon, i amb tota la humilitat de la que seré capaç, en faré una aproximació superficial. Haureu de disculpar la meva gosadia escènica i el meu tarannà hiperbòlic a l’hora de pensar i d’escriure, però l’essència de tot plegat és el missatge final que jo mateix n’he obtingut: l’humor extravagant per part del primer i la transcendència intel·ligent i abissal del segon. Mentalment i en el seu conjunt m’ho imagino d’una gran espectacularitat. Jo mateix em perdono a mi mateix el que d’ara endavant escriuré. Em perdono perquè quan escric, com sempre, no sé el que escric. Les paraules surten espontànies a dojo o no surten. El que sí sé que vull dir és que l’enorme diferència d’un personatge i un altre és gairebé en absolut oral. El fons de la qüestió coincideix, però les paraules i el to són molt distints. Jesús és un comunicador que vol que s’entengui perfectament el que diu, i ho aclareix les vegades que sigui si cal, malgrat la incomprensió habitual dels seus oients: “qui té orelles que escolti”. Valentin és un refinat in-comunicador del tot conscient: no vol que l’entenguin, vol desconcertar absurdament la seva audiència. Però tots dos són dos malabaristes de les manifestacions afectuoses. Dos mestres dels seus extraordinaris i singulars monòlegs. L’afecte, i l’afecte sorpresa, presideixen les seves actuacions públiques. Els seus espectacles. Eren dos grans artistes de cabaret. El cabaret, en temps de Karl Valentin, era un espai on es feien representacions teatrals breus i espectacles musicals. La mateixa paraula cabaret també feia referència al local on es congregava el públic. Habitualment es tractava de cafès i petits restaurants, bodegues i cerveseries. A Jesús de Natzaret l’hem de situar als espais públics, carrers i places o porxades. El seu espectacle principal es basava bàsicament en les paraules i, menys freqüents, en prodigis que es coneixien com a miracles.

Dir que Jesús formava part dels espectacles de carrer pot semblar una insolència massa atrevida, però m’ho he pensat molt vegades abans de posar-ho en negre sobre blanc. Hi ha cap funció pública més gran i més transcendent que la multiplicació dels pans i dels peixos? O la de la conversió de l’aigua en vi en unes noces atapeïdes de convidats? Karl Valentin no ho va aconseguir mai, això. Si ho hagués intentat hauria fracassat, i la seva vida avui no seria recordada. A Jesús li hauria passat el mateix si hagués anunciat que es disposava a convertir l’aigua en vi o a multiplicar els pans i els peixos si no s’hagués complit el seu vaticini. Però ell tenia una fe infinita en el seu poder taumatúrgic. Malgrat tot, i per si de cas, no anunciava mai els seus prodigis, i és justament això que és considerat un artista més notable que Valentin. Jesús pensava que era factible fer-ho, però no deia mai ara faré això o ara faré allò. Ho feia, i si li sortia, tothom quedava meravellat. Fins i tot ell hi quedava. En canvi, Valentin ho havia de preparar amb molta antelació, i així i tot no sempre tenia l’èxit assegurat. Valentin era un tècnic, Jesús era un home de confiança en si mateix, un creient de la seva singular personalitat. Però les seves actuacions eren similars a les de Valentin en la manera de fer. La gent reia. O bé la gent no se’n podia avenir i marxava. O bé, en el cas de Jesús, volien portar-lo sobre les seves espatlles i fer-li tots els honor, però ell marxava i es fonia per la tangent sense que ningú se n’adonés. Un altre prodigi d’un home força estrambòtic i extravagant.

Karl Valentin no marxava. Es quedava a recollir els aplaudiments. Quan havia actuat passava la gorra perquè la gent hi diposités uns cèntims. Vivia d’aquesta misèria. Jesús vivia dels convits que li feien les mares dels seus seguidors. Era tan pobre que no tenia ni un magre matalàs on descansar. Valentin, tampoc tenia matalàs, però es ficava en alguna casa d’hostes i dormia en el llit d’algú. Eren vides semblants, però diferents. Jesús anava sempre acompanyat de dotze joves fidels. Els deixebles. Valentin, en canvi, anava acompanyat d’una dona que algunes vegades li feia de partenaire als seus espectacles. Cap dels dos no tenien a on caure morts. Però tots dos triomfaren. A la seva manera.

Les comparacions venien de molt enrere. Jesús era fuster i fill de fuster. Karl Valentin, igual: tant ell com son pare havien treballat en una modesta fusteria de Munich. A la mort del pare, Karl deixà la seva vida d’artesà i va provar sort com a “cantant popular”. Tenia més de vint anys i començava una nova vida per a ell. Jesús va fer el mateix quan va morir el seu pare i ell era a punt de complir-ne trenta. Tant un com l’altre abandonaren la seva casa i la seva família.

La semblança més gran i definitiva entre Karl Valentin i Jesús de Nazaret era que tots dos deixaven a les seves respectives parròquies, després de cada espectacle personal, amb la boca badada. (Només hauria mancat, en temps presents, l’acompanyament de Send in the clowns interpretada per Frank Sinatra) Aquesta va ser l’essència del seu art. Un art que ningú mai ha sabut igualar. De manera especial el de l’artista palestí. L’art de Valentín era genial, però el de Jesús, a més de genial era inimitable. Explicaré per què en un altre moment.