Que no decideixin per tu

El passat 28 de maig el poble va parlar. 451.524 persones votaren als seus representants als ajuntaments, consells i parlament, i la participació va augmentar en relació amb les eleccions anteriors del 2019. No obstant això, des de Visc a Mallorca!, volem insistir en la importància d'anar a votar.

Ara bé, a alguns barris populars l'abstenció ha superat la meitat del cens. Parlam de zones com La Soledat (57%), Nou Llevant (64%) o Corea (76%), i això ens preocupa molt. La democràcia passa de llarg per àmplies capes de la nostra societat i ens hem de demanar per què passa. Per això creiem que la feina del nostre col·lectiu és més vigent que mai.

El propvinent 23 de juliol tornam a ser cridats a les urnes, aquest pic hem de triar als membres del Congrés i el Senat d'Espanya. Recordem que en una societat democràtica, el vot és una de les eines més valuoses i poderoses que tenim com a ciutadans per expressar la nostra opinió i influir en el futur del nostre país. Cada vegada que s'acosten eleccions, tenim l'oportunitat de prendre part en el procés democràtic i fer sentir la nostra veu.

Les eleccions són el moment en què podem expressar clarament els nostres valors i interessos. Cada persona té opinions, creences i preocupacions úniques, i anar a votar ens permet buscar candidats i partits polítics que s'alineïn amb les nostres idees. És una oportunitat per defensar allò que considerem important i lluitar per les causes en les quals creiem, com la justícia social, la normalització lingüística, la igualtat de gènere, la sostenibilitat ambiental o l'educació de qualitat.

La participació electoral és fonamental per mantenir una democràcia saludable. Quan una gran part de la població no exerceix el seu dret a votar, es debilita el sistema democràtic i s'obre la porta a possibles problemes com la representativitat inadequada o la concentració excessiva del poder. La nostra participació activa en les eleccions ajuda a assegurar que les veus de tots els ciutadans siguin escoltades i que es prenguin decisions que reflecteixin els interessos de la majoria.

És per tot això que des de Visc a Mallorca cridam a participar en les eleccions vinents de juliol. Que tothom voti l'opció que més li plagui, pensant en la democràcia, Mallorca i la seva gent.

Que els altres no decideixen per nosaltres.