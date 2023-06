Aquesta setmana commemoram com una dona trans racialitzada, denostada i marginada va plantar cara contra persecució que feia la policia al col·lectiu LGBTIQA+.

En el dia de l’Orgull, no oblideu no empegueir-vos de qui sou. Amb plomes o sense. Som aquí, som així i res del que facin ho canviarà això.

