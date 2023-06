Jesús Jurado Gallardo: aprendre i ensenyar

‘Dragonera petita’ és el títol de la tercera pel·lícula d’en Jurado. Quasi tots els pobles i barriades de Ciutat han presenciat ‘Entre Blau i Blau’ o ‘Cabrera estimada’, i ben segur alguna de les projeccions del prolífic fotògraf. No fa gaire ens va oferir ‘Deu anys fotografiant naturalesa’, compendi del seu treball, amb el que ha aconseguit aproximadament un premi anual.

–Atenció, pregunta: Jesús, des de quan aquesta afició?

A la fotografia pràcticament de sempre, per aquest apartat diguem que vaig ser un “niño bien”. L’afició a la naturalesa va esser més tardana i ara les dues són indestriables. Ara faig fotografies perquè vaig d’excursió i suara vaig d’excursió per a fer fotografies.

–A què aspires, amb tot aquest arsenal d’imatges?

Econòmicament a res. Els premis poden esser una ajuda moral, de vegades una ajuda econòmica marginal, però no rescabales res. Són molts pocs privilegiats, els que poden viure d’això, i ves a saber com. En els llibres hi veig un poc més de futur, ja que en manquen de totes castes. Els llibres de bones fotografies solen esser de terres llunyanes, en manquen d’aquí. En quant a les pel·lícules... En aquest camp està quasi tot per fer. Hi ha molta gent que, per exemple, no se li acudeix d’anar a veure talaiots, i d’aquesta manera li despertes l’interès. Una prova és que les pel·lícules anteriors estan ben gastades de tantes vegades que s’han passat. N’hi ha “fam”...

–En parlar de pel·lícules sempre es parla de grans muntatges, de milions per aquí i milions per allà. Con se les arregla un obrer?

Per començar comprant la filmadora a terminis i no em planteig les pel·lícules com a grans empreses. Vaig d’excursió i vaig filmant. Si sé que a tal banda hi ha una colònia d’abellerols, doncs el vaig a filmar, i així un dia i un altre... Fas un guió i resulta que te falten unes quantes escenes o uns quants paisatges, i tot és esperar un dia clar... Després hi ha la sonorització, que s’ha de fer en un estudi professional per tenir una cosa digna, i això val molt.

–Com es filmen aquests animalons que veure’ls ja és prou difícil?

Crec que hi juga molt la sort. Es pot fer de dues maneres: passejant i filmant el que et surt davant n’és una, i l’altra esperar l’animal on saps que anirà a menjar o a fer el niu. Això requereix una exploració i un estudi previ, però es poden obtenir escenes més interessants. Sense pressupost i filmant els diumenges no es poden fer gaire miracles. El documentals de la televisió són un muntatge molt més complex.

–Com va néixer aquesta afició en aquell país de buit cultural?

Després d’un parell d’anys d’anar coneixent els racons de sa Roqueta, en un diari va aparèixer una carta d’un tal Miquel Rayó convidant als amants de la zoologia a tenir contactes. Contestàrem dos i després s’hi afegiren uns quants més. Ens férem socis d’Adena i de la Societat d’Història Natural. He de dir que també ens va influenciar Rodríguez de la Fuente. Després sortiren una parell de pedaços bruts i el desmitificàrem, però sí: ens va influenciar. L’Any 1971 començàrem les cèlebres pàgines de ‘Defensa de la Naturaleza’ i s’organitza un curset d’ornitologia al que assistiren unes 150 persones, sense exagerar. No podíem consentir desaprofitar aquell cabal de gent i a la Societat hi havia problemes per integrar-los. Fou quan es va pensar de fundar el GOB.

–Que en principi tenia unes aspiracions més modestes.

Aprendre i ensenyar. Ni més ni pus.

–Però... hi ha hagut un canvi.

Els mateixos desastres han marcat l’evolució del GOB. Mentre observàvem silenciosos els voltors, altres els disparaven des de barques. S’Albufera s’omplia de cendres, els incendis...

–Molta gent diu que tot això els és igual. Diu que, com que mai no anirà a sa Dragonera, tant se val que li pugui passar.

Aquesta gent ha tengut la desgràcia d’haver estat educada en un menyspreu absolut envers la natura. A aquesta gent se li ha de despertar la inquietud. Dragonera petita és per això. Costa creure que després de veure-la sien indiferents. Sa Dragonera és una illa quasi verge... contrasta totalment amb la costa mallorquina, i sobretot l’andritxola. És un paradís ecològic: hi cria la gavina de bec vermell, el falcó marí hi té la colònia principal, la sargantana endèmica... i moltes altres coses que demostren que no és estrany que quasi tothom estigui a favor de conservar l’Illa tal com està.

–Els propietaris t’han ajudat, o t’han posat traves, per visitar sa Dragonera?

Mai no havia tengut pegues, però darrerament en posen moltes. Han denegat permís per anellar i sembla que també han prohibit una visita de la Universitat.

–Creus que l‘Estat hauria de comprar aquests llocs?

Aquests llocs a protegir haurien d’esser de l’Administració.

–N’hi ha que opinen que per poder gaudir democràticament de la natura es podria fer una carretera fins a dalt de qualsevol puig.

És massa exagerat. Jo aniria de vacances a Hawaii, però no hi ha manera que me les pagui el Govern. Si qualque cosa no pot ser, mal sort. No s’ha suïcidat ningú, per això.

–I per a que vegis com es pot esclafar una bona entrevista: Quan vas d’excursió, que et sap més greu haver deixat a casa, la màquina de fotos, o el dinar?

I a tu que te pareix: la màquina de fotos... i vigila com ho poses.

Post scriptum. Jesús Jurado ens va deixar ahir. En homenatge particular recuperam una entrevista feta a Ultima Hora de dia 8 de juliol de 1984. A la foto de capçalera és enmig dels primers presidents del GEM.