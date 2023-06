La història desconeguda de com el cinema ha donat suport als moviments socials LGTBIQ+

Durant aquest mes, específicament aquest dia 28 de juny es reivindica als carrers l’Orgull LGTBIQ+. En aquests dies a l'illa de Mallorca ha hagut dos casos brutals de LGTBIQfòbia com el cas de la jove trans que se suïcidà a Lloseta i l’agressió homòfoba a un jove gai al carrer Sindicat de Palma. En definitiva, s’intueix que el marc de l’extrema dreta és present ja als nostres carrers i s’ha calculat que han pujat un 130% les agressions cap al col·lectiu LGTBIQ+. Davant aquest conflicte calen línies d’actuació per a protegir el col·lectiu. No obstant, aquesta onada reaccionària de conservadorisme que s’està vivint a tot l’Estat implica la necessitat de moviments socials i culturals per a tornar a implantar el marc social de protecció dels drets LGTBIQ+ i de llibertat d’orientació sexual, elecció de gènere i expressió de gènere, en definitiva, de la diversitat sexual.

Per tant, davant del debat que hi ha en la societat envers a aquests temes convé recordar la necessitat de crear pel·lícules amb aquest marc de llibertat sexual, on es visibilitzin societats on la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBIQ+ hi existeixi o pel contrari, es focalitzi les problemàtiques que pateixen aquestes persones per tal de sensibilitzar la societat. No crec que el cinema hagi de crear societats que no existeixen, però és necessària poder veure i sentir aquestes desigualtats perquè les persones que no les sofreixen des del privilegi puguin reflexionar i sentir aquesta incomprensió de ser discriminat únicament per ser diferent.

Als inicis del cinema, la majoria de films que incloïen personatges LGTBIQ+, ho feien des d’una perspectiva estereotipada amb la finalitat de crear comèdia amb homes efeminats o dones masculinitzades. No obstant, la primera pel·lícula LGTBIQ+ de la història fou la sueca Vingarne (1916) de Stiller, s’ha perdut gran part de la pel·lícula i només es conserven 30 minuts dels 70 inicials. És considerada una pionera en el cinema LGTBIQ+ per ser la primera on la trama principal del guió és un conflicte LGTBIQ+, on ens narra la història triangular entre una aristòcrata, un escultor que és homosexual i el seu model que és bisexual.

No obstant, durant els inicis del segle passat, un dels països més destacats en producció fílmica LGTBIQ+ fou alemanya, ja que es creà l’Institut de la Ciència Sexual, una fundació sense ànim de lucre que començà l’any 1919 fins l’any 1933. Aquest centre fou el primer centre de recerca sexual del món i va ser pioner en tractar temes con l’homosexualitat, els transgènere i la intersexualitat. El metge Magnus Hirschfeld fou el seu creador, tot un pioner en la lluita LGTBIQ+ en el món, sent el promotor de la lluita alemanya contra l’article 175 que penava les relacions entre persones del mateix sexe. Va aconseguir més de 5.000 signatures, entre elles estava la d'Albert Einstein, que va aconseguir la votació al parlament alemany l’any 1898, tot i que no va sortir endavant. L’any 1919 l’institut ajudà a finançar la pel·lícula Anders als die Andern que traduït seria ‘diferent de la resta’ dirigida per Richard Oswald, on el propi Hirschfeld hi apareix i ajudà en el guió. Aquest film tenia com a propòsit crear un marc favorable al canvi de la legislació de l’article 175. Va crear una gran polèmica i la censura a l’Estat alemany va tornar a causa d’aquest film. Més tard, durant el nazisme, l’institut fou destruït per les joventuts hitlerianes i els llibres de la biblioteca foren cremats en la famosa crema de llibres en el centre de Berlin, ja que l’institut estava situat en el Tiegarten, molt a prop d’on es produir la crema. Per aquest succés, no es conserva ni tota la pel·lícula ni moltes de les obres i investigacions de l’institut. Es podria dir que aquesta història és la primera vegada on s’intenta crear des del cinema un marc de lluita en favor dels drets LGTBIQ+.

Un altre exemple rellevant en la història del cinema i la seva lluita dels drets i la visibilitat LGTBIQ+ fou la pel·lícula Victim (1961) de Dearden, a Filmin. Fou un film que va ajudar a transformar, una altra vegada, el marc sociològic a Regne Unit creant un sentiment de llibertat cap a la diversitat sexual i es considera part indispensable d’aquest canvi de paradigma que va aconseguir el canvi de la llei que castigava les relacions homosexuals.

Els exemples anteriors ens parlen dels pioners d’aquesta reivindicació, però hi existeixen moltíssims de casos posteriors. En el cas del cinema italià, hi existeix durant el neorealisme dos autors que tracten la diversitat de manera important a tota la seva obra, és el cas de Pier Paolo Passolini, que era obertament homosexual. El cas de la seva pel·lícula pòstuma Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), a Filmin, és una de les pel·lícules més polèmiques de la història del cinema. No és apta per a qualsevol espectador. Aquest film és una adaptació dels 120 dies de Sodoma, situant l’acció a la república de Salò, territori ocupat pels nazis a Itàlia. A més, la incertesa en la mort de Passolini i la brutalitat del seu assassinat, la seva pel·lícula va dividir al públic, però és innegable la quantitat de metàfores i símils que va enregistrar en les seves darreres imatges, creant un film molt polític i amb moltes lectures. No obstant, una vegada més la seva mort es va relacionar amb la seva orientació sexual, essent incert allò que realment va succeir.

Un coetani de Passolini era Visconti, que també fou obertament bisexual, i el seu cinema també va contenir personatges, trames i conflictes homosexuals o bisexuals, sent Morte a Venezia (1971) la seva obra clau, però no es troba a cap plataforma. Aquests dos autors varen crear un món a la seva obra on l’homosexualitat era part rellevant, i d’aquesta manera, altres autors italians crearen obres amb aquests referents durant aquesta època. Per tant, es va implantar un marc ideològic concret, que creà des dels anys 40 fins els 70 més pel·lícules LGTBIQ+ a Itàlia que en les següents dos dècades.

De mateixa forma, durant els anys 80 a Espanya va succeir el mateix que a la italià de Passolini. Amb ‘la movida madrileña’ que té a Almodóvar com a màxim referent cinematogràfic. Però anteriorment ja varen existir alguns exemples d’obres cinematogràfiques de temàtica LGTBIQ+, durant el franquisme, era realment complicat poder crear pel·lícules LGTBIQ+ per la censura del règim. Però hi existeixen alguns casos, on de manera subtil es podia interpretar alguna problemàtica o conflicte relacionat amb personatges LGTBIQ+. Un clar exemple n'és Mi querida señorita (1971) de Armiñán, que està a FLixOlé i a Movistar. És la primera obra cinematogràfica espanyola que narra la història d’un canvi de sexe. És totalment rellevant, que amb el context en què fou realitzada, existeixen moltes el·lipsis que hem d’imaginar per tal de passar la censura, però la darrera frase del film commociona avui dia com a un gran referent de l’amor lliure, quedant com una d’aquestes grans frases que han de ser recordades «¿Qué me va usted a contar, señorita?». Fou una pel·lícula molt vista en els cinemes i va aconseguí la nominació a millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscars, creant un debat als darrers anys del franquisme sobre la diversitat sexual i de gènere de les persones LGTBIQ+. Ja que, per primera vegada, la perspectiva de la obra és en base a les complicacions que té una persona per ser diferent i de poder encaixar en una societat aliena a ella i a la seva forma de ser. Avui pot tenir alguns moments que, segons els marcs actuals, poden no ser acceptats, però entendre allò que va poder pensar un espectador en el 1971 veient aquesta obra és clarament imprescindible i degué ser realment transgressora.

Posteriorment, la figura d’Almodóvar és cabdal per a entendre la contracultura i per tant, el canvi d’ideari envers a la diversitat sexual. Alguns dels seus títols més reconeguts tenen protagonistes i trames de temàtica LGTBIQ+, com poden ser en els inicis, Laberinto de pasiones (1982) o La ley del deseo (1987); més tard a la seva millor època amb Todo sobre mi madre (1999) i La mala educación (2004) i a la seva darrera època amb Dolor y gloria (2019) i Extraña forma de vida (2023). Igualment són rellevants aquells documentals que ens aproximen a algunes realitats concretes que cal explorar, un gran exemple és La generación silenciosa (2020) de Navarro-Bletrán que es pot veure a Filmin, i a partir d’entrevistes a persones LGTBIQ+ que varen viure a Barcelona durant el franquisme. És realment trist conèixer la realitat que varen viure, però és un documental molt necessari per a saber d’on venim.

És evident que calen reflexions i plantejaments de revisió, moltes d’aquestes obres pioneres són obres realitzades per homes blancs i amb un objectiu molt més present del col·lectiu gai que de les altres lluites del col·lectiu. Un exemple, d’obra mestra de cinema gai no occidental, és Happy together (1997) de Wong Kar Wai, a Filmin i Movistar; la guanyadora de la Palma d’Or Ba wang bie ji (1993) traduït seria 'Adéu a la meva cubina' que no està a cap plataforma o Ah-ga-ssi (2016) de Chan-wook que es pot veure a Filmin i Movistar i que traduït seria 'La donzella'. Algunes obres essencials del col·lectiu trans són la increïble Laurence Anyways (2012) de Dolan, Boys don’t cry (1999) de Peirce, que es pot veure a Disney+, o Tomboy (2011) de Sciarma i és pot veure a Filmin.

Per tant, entenent l'avantguardisme que ha arribat a ser el cinema per a arribar a crear marcs socials, culturals i ideològics, ara és necessària la unió entre els moviments culturals i socials per a defensar els drets humans, sobretot de les persones més vulnerables i ser els promotors d’aquesta lluita creant un marc comú de defensa i ampliació dels drets i llibertats del col·lectiu LGTBIQ+.