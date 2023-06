Pus mai més

Em lliguen objectius fonamentals independentistes, molt més importants que les diferències estratègiques i ideològiques que em separen amb Jaume Sastre (electe a les Illes Balears a l'Assemblea de Representants del Consell per a la República, a qui per cert no vaig votar), que els que, a pesar d'una antiga militància al PSM, tenc amb MÉS per Mallorca, ara Sumar, també com a esquerrà.

En Jaume Sastre va ser entrevistat a Ona Mediterrània dies abans de les darreres eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig passat i el seu diagnòstic del perquè i del que s'esdevindria aquest dia va ser encertat de ple. Va preveure el tsunami de l'extrema dreta PPVOX que arribava, ara fa un mes. Ho va expressar amb tota la claredat del què per a ell això significava i també, per tant, expressant alhora una crida dramàtica, mallorquina, urgent i d'última hora a mirar d'evitar-ho. Una crida al buit. Val a dir que la dimensió de la tragèdia assoleix l'àmbit europeu, per no dir el mundial.

Avui mateix el Govern de la República s'oposa a l'abstenció i fa una crida a votar el 23 de juliol. Alhora l'Assemblea de Representants, de la que forma part en Jaume Sastre, tramita una proposta de resolució que demana fer una crida per l'abstenció o el vot nul, que es decidirà definitivament si s'accepta dia 15 de juliol. Em decant amb la Declaració Política del Govern de la República i fins i tot en demanaria l'adhesió com a primera passa, d'un canvi de pas de fet cap a la reconciliació independentista, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i encara més els demanaria la seva implicació i incorporació a aquest Govern, sí, republicà. Cal deixar de banda d'una vegada els personalismes, especialment els de Puigdemont i de Junqueres.

Membre, jo, des del començament de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), més tard de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (on per cert vaig voler en el seu moment esmenar la part del nom proposat i que es digués Independentista, ben sabedor que tanmateix no festejarien als de PSM-MÉS amb un eufemisme més dolç) ara no aniré a doldre'm una vegada més de la desgràcia de ser mallorquí i, per tant, no tenir a qui votar i haver-lo de tudar sempre a desgrat, llevat de certes eleccions europees. Sempre mirant a qui s'acostava més, per poc que fos, a les meves aspiracions independentistes i esquerranes, a nivell municipal, del Consell o del Parlament (tot amb cometes espanyoles). Aquesta vegada, ni mai més, ho tornaré a fer.