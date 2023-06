L’estiu ja és aquí!

Ja hi som, ha arribat amb les festes del solstici d’estiu, les fogueres a les platges, els cavalls a Ciutadella, la flama del Canigó a pobles i ciutats... ja hi som, comencem l’estació de la calor, la mar, les trobades, les vacances...

L’hem començada amb notícies preocupants, un nou enfonsament a la nostra mar Mediterrània amb moltes persones mortes, dones, infants també, prop de Grècia. Barques a la deriva entre el Sàhara occidental i les illes Canàries, amb balanç mortífer. Fins quan? S’ha complert un any del desastre humanitari a la frontera amb Melilla, ho han recordat les organitzacions no governamentals solidàries, les persones de bona voluntat que no volen oblidar la massacre inhumana.

Igualment altres morts, cinc persones amb molts d’euros a les costes nord-americanes, que anaven a veure les restes del Titànic a quatre mil metres de profunditat! Molts de dòlars gastats en la seva recerca, a la fi moriren en esclatar el submarí, quasi tot d’una de la immersió... Cinc vides humanes perdudes, de manera absurda, pens.

Han sorgit articles d’opinió a diversos mitjans comentant la contradicció d’aquests fets ocorreguts, per una banda morts a la mar fugint de la misèria, del seu país empobrit, insegur per conflictes armats. Per l’altra, morts en fer «visita turística». Dues realitats que mostren la duresa, la incoherència d’aquest sistema capitalista, els rics, molt rics que poden perdre la vida amb una gran despesa prèvia, despesa que no poden ni imaginar-se aquelles persones que deixen tots els seus estalvis i més, per accedir a les terres del nord, ric, on somien amb una vida digna, millor.

L’inici de l’estiu ens ha duit l’intent de marxa sobre Moscou per part de l’exèrcit mercenari Wagner. S’ha aturat a temps, però ens queden molts dubtes, moltes incerteses... Facilitarà la fi de la guerra a Ucraïna? Endurirà les respostes armades? Provocarà més destrucció? Per part dels comentaristes «experts» apunten a estar atents als esdeveniments que vindran, els silencies de les potències poden ser clamorosos, els intents per a una taula de negociació de la pau haurien de ser més intensos i fructífers. Mentrestant, patiment per part de les persones que viuen a aquesta part d’Europa, dolor i sofriment per les famílies que tenen gent propera en zones del conflicte.

Inquietud, incertesa, intentem mantenir una actitud positiva, no caure en el fatalisme i la desesperança. Reclamem més i més esforços per a la pau, a l’OTAN, a la Unió Europea, als EUA... siguem actius en el pacifisme i en desemmascarar els bel·ligerants, els violents, aquells que no fan res per acabar amb tant de patiment i dolor.

Perquè necessitem moltes actituds positives, carregament d’ànims, d’energia positiva, per aquí, per les nostres Illes Balears. Els resultats electorals ens han duit canvis a les nostres institucions que ara seran gestionades per persones amb ideologies antidemocràtiques, com és el cas de la seu de la sobirania, el Parlament presidit per un representant de VOX que no creu en l’autonomia, que es defineix com a libertarià-no confondre amb llibertari, seguidor del libertarisme, corrent de pensament que promocionà l’expresident Donald Trump, ara jutjat pel cop d’estat al Congrés del gener del 2021, abans per assetjador sexual.

Un senyor masclista, que no se n’amaga amb els seus articles i escrits a les xarxes i quan veu que els mitjans de comunicació ho expliquen en el seu currículum, diu he rebut atacs!. Els libertarians, voldrien ser com els Fratelli d’Italia, menjar-se el PP, segons diversos autors que els han estudiat. Diuen que aquest senyor és minoritari dins el seu partit, no sabem si creure-ho a haver-lo triat com al seu màxim representant que ocupi la segona autoritat autonòmica...

Ha estat una primera mostra del pacte PP-VOX, a l’àmbit autonòmic. En el municipal ja els coneixem a cinc Ajuntaments de Mallorca, a Menorca, a Eivissa... Aquests dies sabrem els resultats de les converses dels partits de dretes i ultres. El que ja sabem és que la futura presidenta Sra.Prohens no ha tingut el coratge, ni el valor, ni la força de la seva companya d’Extremadura quan s’ha negat a donar l’Assemblea autonòmica a VOX i ara mantenint-se ferma a no pactar amb ells.

El Partit Popular té vint-i-cinc escons més el de Formentera, d’un total de 59, si finalment fa un Govern autonòmic en minoria, ja podem imaginar a canvi de quines condicions els seus amics de VOX li permetran governar. Ho sabrem aviat. Com el mateix al Consell de Mallorca, els de Formentera, Eivissa i Menorca ja s’han constituït.

Vivim moments d’incerteses i inquietuds, una passa enrere en l’avanç cap a major cohesió social, major sobirania, major igualtat, major solidaritat... Hi haurà temps d’anàlisi, de reflexió, de crítica i autocrítica, com en sabem fer la bona gent d’esquerres, com ens demanen amics i coneguts des dels mitjans de comunicació diversos...

Confiem que després d’aquesta legislatura que comença, puguem fer dues passes endavant!

I ara, no ho dubteu, la primera passa endavant l’hem de fer el 23 de juliol, a les eleccions generals, aturem aquests partits ultres amb la nostra participació conscient i responsable.