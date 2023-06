Un acord que provoca la decadència de la part de Catalunya que formen les Illes Balears

Ja se n’ha parlat prou i jo només em referiré a unes pinzellades sobre el preacord del PP i VOX per aconseguir que Margalida Prohens sigui presidenta d’aquesta Comunitat. Faran desaparèixer la violència masclista dels textos legals corresponents, i només podrà constar que existeix una violència intrafamiliar, clar una violència a l’interior de la família que mata desenes i centenars de dones, quina gràcia! I el seu president, que ho vol esser de tota Espanya ho justifica dient que la violència masclista és una obvietat i no ha de causar cap trastorn el fet que no estigui en els textos.

El document marc del preacord entre el PP i VOX, recull qüestions incloses en l’agenda de VOX, que també es troben en l’acord valencià, però en el cas balear tenen un desenvolupament més elaborat i amb matisacions pròpies del programa del PP. Amb aquest acord serà possible que el PP governi en solitari, si els vuit diputats de VOX voten a favor o s’abstenen.

Aquest preacord pot començar a fer tremolar l’escola, ja que parla d’aquella paraula tan mal usada per la dreta com és la llibertat, ja que es vol consolidar un model educatiu lliure d’adoctrinament ideològic. És un acord que fa riure a totes les persones que hem estat educades per un sistema franquista, que era pur adoctrinament. També es vol garantir la lliure elecció de llengua per part dels pares, per als seus fills. Però no diuen que confien en què els pares elegeixin el castellà i així aconsegueixin treure de l’escola la llengua catalana, igual que el sistema franquista, que també la tenia relegada i perseguida.

L’acord dedica un apartat a la protecció de la dona, especialment a les menors tutelades i es comprometen a lluitar enfront de la violència contra les dones, però també volen que s’identifiquin els perfils dels agressors. És una clara demostració de la rancúnia que té VOX i els seus votants contra els immigrants, ja que volen poder dir que la majoria d’actes de violència contra les dones la provoquen els immigrants. També proclamen que donaran suport i assistiran a les víctimes de violència intrafamiliar, ja que no creuen en la violència de gènere. Valenta demostració d’ignorància i de rancúnia ideològica, aturada en el segle passat en ple govern dels colpistes franquistes. Creuen que la violència contra la qual s’ha de lluitar és contra la que pateixen les dones, els nins i els vells. Per enlloc no apareix l’expressió “violència de gènere”, sustituida per la que defensa Abascal, “violència intrafamiliar”.

El document signat per Sebastià Sagreras (PP) i Idoia Ribas (VOX) recull un punt per potenciar la coordinació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat per combatre la immigració il·legal i les màfies organitzades que la promouen, subratllant que les Illes Balears s’han convertit en un punt calent de les rutes migratòries de la Mediterrània.

S’ha de dir que les negociacions s’han començat a desbloquejar quan Jorge Campos ha anunciat que serà el candidat autonòmic al Congrés, ja que ell era el principal defensor que VOX entràs al govern regional. Això ha ajudat al fet que es pogués arribar a un acord, encara que l’acord serà molt costós per a aquestes Illes. Ja veurem com acaba la investidura de Prohens, persona que ha venut la identitat i la sobirania d’aquesta terra, no diré que per un plat de llenties, sinó per obtenir la presidència de les Illes Balears i un lloc d’honor a la història, perquè si no atura els desitjos de VOX serà un lloc a la història però amb gran deshonor.

Com pot ser que una campanera, un que va ser batle de Campos i un que va ser batle de Santanyí tenguin tan poc coneixement de quina és la identitat dels ciutadans d’aquesta terra i de quina és la seva llengua? Sembla que cerquen destruir la llengua catalana, perquè només pensen que el que s’ha de salvar és la unitat d’Espanya; l’Espanya que ens va posar el peu a sobre per dret de conquesta, i això va passar fa més de 300 anys. Campos i Santanyí són dos pobles del Pla i del Sud de Mallorca que varen ser ben repoblats per catalans i aquestes tres persones ho han oblidat i volen trair la memòria històrica. Si el seu govern s’ha de semblar al del farmacèutic Bauzà ja saben que poden provocar que es torni posar en marxa el poble mallorquí i el poble balear per defensar-se de tants atropellaments com va fer en aquell moment, encara que això s’haurà de veure, perquè ja hi ha qualque escola que ha posat en marxa els desitjos de VOX i abans d’acabar el curs ja creuen que no cal parlar en mallorquí ni a les classes ni als claustres. Coses veurem si vivim!