‘Terra i Llibertat’ o feixisme i no futur

Hi ha dues pel·lícules que no he pogut arribar a acabar de veure (i no per pròpiament xereques com sí que he fet amb moltes altres), són, ‘Terra i Llibertat’ de Ken Loach i ‘Maixabel’, d'Icíar Bollaín. La primera la vaig començar a veure als antics cinemes Chaplin de Palma i record el moment exacte en què em vaig aixecar de la cadira, va ser en una escena on un brigadista internacional de la guerra del 36, parapetat en una trinxera antifeixista, després de rebre una carta de la seva dona o parella en què li diu que se n'estima un altre i l'abandona, decideix deixar la lluita i partir, fugir..., un company seu li etziba: “Però ara no veus que si no guanyam no hi ha futur, no veus que si no guanyam no hi ha futur ni per a tu ni per a la teva filla!” I aquí som, a finals de juny de 2023, a Mallorca.

Avui mateix parlàvem amb un company d'esquerres, roig, com el definirien els feixistes reviscolats del PPVOX, parlàvem deia, sobre l'exigència dels mitjans de comunicació, de la denominada un temps opinió pública, sobre la militància ideològica a què interroguen a gent famosa. A Ken Loach podria semblar que no caldria gaire demanar-li per el seu posicionament ideològic entre dretes i esquerres. Personalment he visualitzat, crec, tota la seva filmografia, moltes d'elles al Renoir o Cine Ciutat així com les anava produint. Són pel·lícules amb guions de Paul Laverty quasi totes elles, amb un fort i clar component ideològic d'esquerres. Amb tot, aquest director de cinema anglès va ser molt ambigu i poc definit pel que va significar l'1 d'octubre de l'any 2017 a Catalunya i de rebot a Espanya, en el sentit que no es va posicionar pel que fa a defensar el dret democràtic a l'autodeterminació d'un territori europeu colonitzat des de fa 300 anys com és Catalunya i de la lluita que encarava en aquell moment històric.

Ni record els anys que fa, potser trenta, al carrer Manuel Azaña de Palma, just on avui crec que hi ha una benzinera, hi havia un kasal llibertari, fou en aquest mateix lloc on alguns solidaris amb la Revolució Sandinista de Nicaragua, entre ells i fonamentalment el grup Coanegra de Santa Maria del Camí liderat per en Gori Negre, realitzàrem el primer concert per a recaptar fons per el Front Sandinista d'Alliberament Nacional. Després d'aquest concert en varen venir d'altres a Llubí, Artà, Montuïri, Santa Coloma de Gramanet o Arbúcies. El concert consistia en interpretar cançons revolucionàries d'aquí i d'allà, acompanyades de textos de Julio Cortazar, Miquel Martí i Pol, Roque Dalton (aquest poeta salvadorenc ens el va donar a conèixer el molt estimat i enyorat Jaime Bueno), o Paul Laverty, el guionista de moltes de les pel·lícules Ken Loach.

No sé si encara ho deu ésser o no, tampoc importa massa, en Paul Laverty era la parella de la madrilenya Icíar Bollaín, una directora de cinema també caracteritzada per un cinema de compromís social d'esquerres. L'esquerra espanyola, per molt republicana que sigui, mai no ha entès, perquè els hi va el vertigen de qüestionar-se la pròpia identitat, la colonització territorial d'Espanya a Espanya, a Europa, no a Amèrica o a Àfrica, aquí. El País Basc, el País Valencià, Mallorca, parts dels Països Catalans que tant bé saben identificar i dibuixar PPVOX, són territoris que sovint han identificat lluita de classes, alliberament nacional i feminisme en una de sola, per molt que l'esquerra anacrònica i estantissa espanyola s'entesti en definir tot el que representi alliberament nacional català com a burgès. Talment és el que ha quedat prou clar amb el que ha passat amb els Comuns (Sumar), el PSC i el PP.

En Franco va ser un militar espanyol, també en temps de la segona república espanyola, destinat a Àfrica durant el desastre d'Annual, pocs anys després dirigia un colp d'estat feixista contra el propi estat espanyol que va provocar una guerra sanguinària i dolorosa, amb la continuació d'una dictadura de quaranta anys amb el suport de Londres i els Estats Units i la tolerància, o fins i tot enveja mal dissimulada, de França i la resta de les anomenades democràcies europees (sempre he cregut que la segona guerra mundial la varen perdre els dolents, però no la varen guanyar els bons). La farsa de la transició democràtica espanyola que perpetua, mitjançant no sols la Constitució del 78, la victòria feixista a tots els estaments del sistema estatal, només va tenir l'oposició de bascos i Xirinacs.

El militarisme franquista, com el nazi hitlerià, tenen l'origen en la deshumanització bèl·lica de la resolució dels conflictes. Els feixistes d'avui liben de la lixiviació dels cossos víctimes de les guerres.