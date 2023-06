La meva versió electoral

Passats un parell mallorquí de dies de les eleccions del dia 28 de maig tenc la necessitat de donar la meva versió de com han anat les coses. Una valoració que pretén ser respectuosa i que pretén, modestament, donar algunes claus. Una valoració que pretén ser més analítica que crítica. Com passa sovint l’explicació no és senzilla ni respon a un únic factor. I el que fa més complicada la cosa: molts d’aquests factors es retroalimenten i estan connectats.

En primer lloc. Un primer factor, el factor principal. Un tsunami de dretes, o millor dit, un tsunami de canvi, ha arrasat. Aquest tsunami ha capgirat les majories i ha canviat el color del Govern Balear i de les principals institucions. Aquest tsunami no ha nascut a les costes mediterrànies. Aquest tsunami ha nascut a la Puerta del Sol. És a dir, és un tsunami que respon a la lògica política espanyola. Una lògica pensada i feta des de Madrid. L’hegemonia política i mediàtica del centralisme s’ha imposat a les lògiques i programes dels territoris encara que aquestes fossin una eleccions autonòmiques i municipals. I això ha estat així perquè és el que interessa als principals actors. Sánchez (PSOE) ha convertit les eleccions en unes primàries i al PP-VOX ja els hi ha anat bé. La gent ha votat bàsicament en clau estatal per això els resultats a la immensa majoria d’autonomies presenten una tendència molt similar.

En segon lloc. El vot cada pic més respon a un estat anímic i no a un plantejament ideològic o racional. Per això fa poc més de cinc anys Podemos va fer el 25% dels vots a Balears i ara s’ha quedat en el 4%. L’estat d’ànim del 2023 era treure en Sánchez, treure els d’esquerres, el canvi... Els temes el 2023 eren els okupes, els pactes amb Bildu, la cagada del si és si... Però els temes el 2016 eren les portes giratòries, la casta i la nova política... Tothom sap que persones que votaven a Podemos ara voten VOX. I això vol dir que tot és molt voluble i molt líquid. La responsabilitat, la moderació i la serietat en aquest context no tenen valor; n’hi ha que ho reclamen però no ho voten. Les emocions polítiques s’imposen però el problema és que les emocions són molt fortes però també fluctuants. Per Balears el drama és que les emocions majoritàriament es generen mar enllà, es generen a això que Enric Juliana denomina el sistema Madrid. El 2027 les emocions seran diferents, encara no sabem quines seran ni qui les podrà capitalitzar millor, però diferents segurs perquè en aquest carrusel tot es consumeix ràpidament i res té massa continuïtat. I això és greu per un estat, per un país o una ciutat perquè si ja era difícil dibuixar i executar projectes a mitjà i llarg termini abans, ara és molt més difícil.

En tercer lloc, a les Balears el nostre sistema propi de partits és molt feble. Dins els dos factors abans enumerats només hi ha un territori que resulta bastant immune als mateixos que és Euskadi. També Catalunya en menor mesura és capaç de tenir parcialment una lògica política i mediàtica pròpia. Aquesta situació provoca que MÉS, a les pròximes eleccions estatals, hagi de fer l’experiment de Sumar, i que ningú ho agafi com una crítica, és un acte de realisme que només demostra el que estam comentant. A les Balears cada pic ens instal·lam més en la dinàmica valenciana. Hegemonia absoluta dels partits estatals i únicament una força d’esquerres autòctona que ha d’establir lligams amb un partit estatal per guanyar pes polític i viabilitat i, sobretot, per poder existir dins l’ona corresponent de la política espanyola.

En quart lloc. Els resultats del Pi. Ja me permetreu una referència més personal. Uns resultats clarament decebedors i per davall les previsions. Ens diuen que tenim un projecte indefinit i és indefinit dins la lògica de blocs que domina la política espanyola, però no és gens d’indefinit si el que pretens és moure’t a una dinàmica balear autoferenciada. El Pi està definit en totes les qüestions el que passa és que aquesta definició no respon a un dels dos blocs de la política espanyola i quan no respons a una de les dues receptes t’acusen d’indefinit. Probablement és utòpic o ingenu voler un projecte tan balear i tan lliure, i aquest, en certa mesura i contradictòriament, és un dels meus errors.

No vull posar cap excusa. Al contrari, la vull tota la responsabilitat. Perquè si el resultat és fruit d’un candidat millorable o directament dolent el remei és bastant senzill. Tant de bo tot es reduís a això! Ja estaria solucionat i endavant les atxes. Ho voldria sincerament perquè les persones passen, alguns líders fan més el pes i altres no tant, però el que hauria de romandre són les idees i la voluntat que aquestes illes tenguessin un partit d’obediència balear més transversal, com es diu ara. No ho tenim fàcil, no ho hem tengut fàcil, no és gens fàcil. Necessitam tones de generositat, esforç, feina, convicció, perseverança, encert i sort... I això són béns escassos en la nostra societat i no és precisament el més còmode. L’interès per enterrar una opció com la del Pi no és casual sinó que respon a una estratègia de llarg abast.

I acab amb un d’aquells comportaments que retrata tan bé una bona part de la nostra societat. Resulta impressionant que aquesta terra estigui plena de gent que sembla creure en un misteri. N’hi ha que es peguen tocs pel cap que a Teruel tenguin “Teruel existe” i que a Canàries tenguin Coalició Canària, i que no sé on tenguin... i que aquí no tenguem, encara que ells no voten aquestes opcions. El misteri és com podem tenir un “Teruel existe” si la gent que diu voler un “Teruel existe” no vota un “Teruel existe”. I així anam...