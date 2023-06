Té sort que no veig bé amb aqueixa cama

Doncs sí, si abans anava dessincronitzat amb la vida, ara ja és existir a un nou pla temporal. Els dijous visc sis setmanes en el futur. Si és dilluns, però, entre un dia i deu anys en el passat i els altres dies no sé ni on som, només pensant on voldria ser. Així passam l’estiu (expressat en plural majestàtic de barri).

Existir a un pla nou temporal i provar de fer una feina comuna (aquella per pagar les factures) és contraproduent amb la vida creativa. Quan tens les idees estàs fermat i quan arribes al lloc on plasmar-les caus de son. Aquí, cap novetat. És frustrant, res que no sapigueu tampoc.

Em surt automàtic això de «no tenc temps per fer feina». Entre totes les coses que vull fer i a totes les manifestacions i concerts on he d’anar no em queda temps. Dimecres que ve tenim cita al Born de Ciutat a les 18. Dia primer surt nou exemplar de Moixa Mental Neo que tanca l’any. T de Teatre presenten nova obra, El búnquer ha posat a la venda les entrades als espectacles per Catalunya. He de començar la segona temporada de Venonta Vivo, un experiment literari molt interessant. Tot això sense mirar les agendes d’Es gremi, El Tunnel, l’Intergalactic i no sé quants de llocs més.

Mirau si vaig despistat que vos volia xerrar de com el to de les veus influeix en l’atenció de qui escolta, relacionant-ho amb el dinar que vàrem fer diumenge, i, al final, no em donarà temps. Heu llegit això de la llei que vol unificar tots els sistemes de missatgeria instantània? Fa pudor, a que sí? Mem, no havia un article allà…?

Aman Nòlem (ell/això)