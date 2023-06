Al carrer!

L'havien convocat a una reunió al Departament de Recursos Humans. No va donar importància al fet que no li detallessin els punts a tractar. Al cap i a la fi, reunions al Departament en qüestió, n'havia tingut una pila, d'ençà que treballava a l'empresa. I normalment, no rebia gaires detalls sobre allò que es tractaria. Rutines, es va dir. Tot i això, notava un cert neguit que el perseguia, com si alguna cosa estranya s'amagués darrere aquell e-mail on se'l convocava a la reunió del dimarts següent.

Va passar el divendres i el cap de setmana amb una mena de preocupació inconscient, però alhora present. Des d'una òptica racional, no hi havia de què preocupar-se, es deia. Però potser alguns silencis, alguna mirada escrutadora que havia percebut i algun canvi subtil en alguna actitud, el feien estar en estat de lleugera alerta. Dimarts a les 11 h, es va presentar al Departament, on l'esperaven el seu cap i una col·lega. Una conversa informal i aparentment cordial, uns minuts abans amb el cap, li va esvair de nou, aquesta preocupació latent que portava patint des de casa i que l'havia fet dormir malament la nit anterior.

Un cop asseguts els tres a la sala, la companya va començar a parlar: va comunicar-li, de cop, el seu acomiadament. No hi havia cap raó concreta, només: hem decidit no renovar-te. Aquest darrer any, no has complert amb les expectatives de l'empresa. Glaçat, indignat i fet pols a parts iguals, no es va veure gairebé capaç de dir res. El cap i la companya, li van clavar un rotllo, segons el qual, el normal i correcte era exactament allò que feien.

La situació va agafar un to tan increïblement surrealista, que semblava que els hi hagués de donar les gràcies. Sí que va notar incomoditat per part de la companya, en el sentit que, més enllà del discurset que li tocava pronunciar, diguem-ne per professionalitat, es percebia que no considerava del tot correcta la porcada que la companyia estava cometent. Ho va agrair, en el fons. Al cap i a la fi, li permetia reconèixer un punt d'humanitat i sentit de la justícia que mai havia percebut en el seu cap.

Van donar-li, amb cert nerviosisme, unes hores per recollir les seves coses i acomiadar-se d'aquelles persones que volgués. De cop, passava a ser un intrús allà dins, un indesitjable, un potencial macarró que podia provocar qualsevol incident. Lògicament, no es va veure amb cor de parlar amb ningú. Va rebre alguna mostra de suport mentre recollia les coses del que havia estat el seu despatx. Va marxar colpit, desorientat. La portera el va mirar amb una barreja d'estranyesa i pena, quan li va entregar la targeta magnètica personalitzada amb la qual havia fitxat cada matí durant els darrers anys. Eren les ordres que havia rebut.

Ja a fora de l'edifici, va anar a fer un cafè al bar on acostumava a esmorzar just abans de la seva hora d'entrada. A partir d'ara, i segurament durant molt de temps, no hi tornaria. Li queia enfora de casa i l'economia no li permetria el petit luxe d'esmorzar al bar. En silenci íntim, va acomiadar-se del personal simpàtic i feiner que regentava el negoci.

Encara no podia ni plantejar-se que seria el següent que faria. Es tancaria uns dies a casa, i després miraria de reiniciar la seva vida laboral. En aquell precís moment, no tenia ni idea de com ho faria, però ben mirat, quan la vida li havia clavat una bufetada, sempre se n'havia acabat sortint, d'una forma o una altra. I en aquesta idea mirava d'aferrar-se, mentre tornava amb el bus cap a casa.