Comença una nova legislatura municipal

Ja tenim els Ajuntaments constituïts amb els resultats de les eleccions del 28 de maig. A Mallorca vint-i-dos batles PP, deu MÉS per Mallorca, set PSOE, set El Pi, set altres formacions. Una illa dominada per les dretes, dels 22, n’hi haurà quatre amb VOX Marratxí, Calvià, Alcúdia i Llucmajor. Finalment Palma té govern en minoria.

N’Aina Amengual Marí, regidora de MÉS per Marratxí, en el seu torn de paraula a la sessió del dissabte 17, va explicar que VOX és un partit contrari als drets humans, que rebutja la diversitat, incita l’odi, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància. Censurà que neguin la violència masclista -com han fet públicament al País Valencià. N’Aina rebé esbroncades per una part del públic que omplia la Sala. Fou una intervenció valenta, en el seu ús de la paraula com a regidora, no una mala educada com han dit per les xarxes, els ultres que no volen sentir la veritat, que volen «emblanquinar» l’extrema dreta, com si fos un partit com els altres.

No ho és, VOX, un partit com els altres. A més de la definició que feu n’Aina, hi hem d’afegir que usa el canal que la democràcia posa a l’abast de la ciutadania, el dret a votar la representació política a les institucions, per explicar la seva ideologia, contrària a la democràcia precisament. Perquè voldrien il·legalitzar partits polítics sobiranistes i d’esquerres, com han explicat diverses vegades. Perquè voldrien retornar al centralisme de Madrid llevant les competències a les Comunitats Autònomes, perquè com deia un brillant article d’en Josep Valero:

«VOX no se n'amaga. El turisme ha de créixer com sempre. Els creuers han de venir com mai. Els constructors han de tenir sols urbanitzable a rompre. Regalar sòl públic per fer habitatges privats. Negar la unitat de la llengua catalana...

Hi ha programa més anti-illenc que aquest? Les Illes Balears són per ells un tros de la “ineludible unidad de la patria”. Unitat entesa com a una mítica uniformitat. Vox amb el seu programa ens insulta de manera conscient i provocativa. La seva lògica és la dels colonitzadors espanyols que anaven a “civilitzar” als bàrbars pobladors de les terres americanes. La superioritat de la seva religió, de la seva corona, de les seves armes, de les seves ambicions, de la seva doble moral...

...La seva força no radica en la fonamentació del seu discurs. No cerca cap coartada intel·lectual. Apel·la directament a l’interès individual i descaradament egoista com a font de legitimació».

Els tenim a quatre Ajuntaments de Mallorca amb responsabilitat de gestió. A Calvià tenen Igualtat, m’imagin per anar tancant programes i obrir-ne de nou amb l’objectiu de fomentar la seva ideologia. A Marratxí, Medi Ambient, i entre altres, Transparència quan demanen el tancament de l’Oficina Anticorrupció autonòmica...

Encara s’ha de constituir el Parlament de les Illes Balears i els Consells de cada illa. No sabem què farà na Margalida Prohens del PP per arribar a ser Presidenta, amb 26 diputats i diputades quan la majoria és de 30 sobre el total de 59. Encara no es parla del Consell de Mallorca...

I començarà el juliol amb precampanya a les generals del 23. Tenim possibilitats de tombar la tendència dretana, no caiguem en el desànim dels resultats municipals i autonòmics, desànim de la bona gent d’esquerres que ha perdut representació institucional.

Tenim oportunitat d’aturar els ultres a les Corts espanyoles. Que no augmentin la seva representació, que guanyi la pluralitat de les forces polítiques presents arreu del territori, que aquesta permeti un govern de coalició de les esquerres que pugui ampliar i consolidar accions polítiques a favor de la ciutadania.

Que no ens enganyin aquells que volen emblanquinar els ultres, treballem amb valentia per convèncer la gent que el futur ha de ser ple de solidaritat, igualtat, justícia, sobiranies. Que no volem més i més egoisme i insolidaritat, com propugnen els de VOX.

Hem de carregar-nos d’ànims, de coratge, de valentia, perquè una passa enrere no vol dir perdre, ara podem fer dues passes endavant el 23 de juliol donant suport a les forces d’esquerres i sobiranistes.