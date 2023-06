VOX diu: «Fora immigrants, maricons, lesbianes i canvi climàtic!»

«Aquests immigrants han vengut per robar-nos els nostres doblers. Feis-los fora!». Això pensen gran part dels espanyols i llavors no volen ser xenòfobs, però voten VOX i PP que defensen el mateix, que uns s’atreveixen a dir-ho i els altres pacten amb ells. Idò, votau-los! «Aquests putes maricons i aquestes desgraciades lesbianes se curarien amb una bona teràpia. Fora els de LGTBI!» Això pensen gran part dels espanyols i llavors no volen ser homòfobs ni el país més retardat del continent europeu, però voten VOX i PP que defensen el mateix, que uns s’atreveixen a dir-ho i els altres pacten amb ells. Idò, votau-los! «Fa més de dos-cents anys que hi havia sequeres i plogudes abundants com les que hi ha ara, i dies calorosos també com els actuals. No existeix el canvi climàtic!» Això pensen gran part dels espanyols i llavors volen tenir tots coneixements científics i no volen ser els més ignorants d’Europa, però voten VOX i PP que defensen el mateix, que uns s’atreveixen a dir-ho i els altres pacten amb ells. Idò, votau-los! «No existeix la violència masclista! No existeix la violència de gènere! L’únic que existeix és la violència intrafamiliar». Això pensen gran part dels espanyols i llavors no volen ser fatxes ni masclistes, però voten VOX i PP que defensen el mateix, que uns s’atreveixen a dir-ho i els altres pacten amb ells. Idò, votau-los! Diuen que el poble sempre té raó, però el poble sempre té raó si és capaç d’usar la raó. Per a mi, esser capaç d’usar la raó és tenir la facultat de pensar justament segons criteris científics, és a dir, segons els criteris de la ciència existent i vigent. Llavors, quan el poble és capaç d’usar la raó, també ensenya a usar-la als partits polítics i als seus dirigents. Avui llastimosament existeixen grans mancances. El més normal és que n’hi hagi que diguin que el que no és capaç d’usar la raó som jo perquè dic el que dic. Ara l’olla està en el foc, ja veurem què serà en esser cuit. Haurem de tornar a demanar a sant Pere que agafi el cullerot i es posi a repartir raó a dreta i a esquerra, amb abundància suficient, com diu la rondalla mallorquina.

Segons diferents notes de premsa i denúncies existents, entre el jutge Manuel Marchena i dos fills seus haurien rebut un total de 10 milions d’euros en el banc BGL de Luxemburg. El jutge va començar a ser investigat perquè va estranyar la seva reacció quan es varen començar a presentar denúncies contra companys seus per mor de presumptes comptes dels quals eren titulars a paradisos fiscals. Ell, Marchena, es va convertir en un dels principals perseguidors i això va fer que es començàs a sospitar d’ell. I, per tant, es va començar a investigar el jutge i demanar informació sobre ell i es va trobar que ell i la seva família eren presumptes titulars de milionaris comptes a paradisos fiscals. I tenien els 10 milions que he citat abans. A nom de Manuel Marchena Gómez, 5 milions d’euros en 100 dipòsits de 50.000 euros cadascun en el banc BGL de Luxemburg. A nom del fill Manuel Marchena Perea 2.500.000 euros en 50 dipòsits de 50.000 euros cadascun i el mateix en nom de la filla Sofía Marchena Perea. És un escàndol si és així i s’hauria d’aclarir d’on provenen tants doblers i perquè han volgut robar a la Hisenda espanyola.

Ada Colau després de perdre les eleccions municipals del 28 de maig es pot dir que ella i els seus amiguets i amiguetes hauran perdut una fortuna, que es podria considerar com si fos un robatori, ja que ella tenia alts càrrecs del partit en el consistori barceloní que estaven molt ben remunerats. En total, Barcelona en comú perdrà uns 5,1 milions d’euros en salaris que en alguns casos superaven els dels màxims dirigents a Espanya, per exemple, eren superiors al salari del president del Govern espanyol Pedro Sánchez, sou que era superat per 14 responsables de l’ajuntament de Barcelona.

Posarem un exemple: l’arquitecte Josep Bohigas, que ocupava el càrrec de director general de Barcelona Regional –agència de desenvolupament urbà- amb un sou de 100.756 euros anuals. O el de Jordi Ayala, director de la gerència de Pressuposts i Hisenda de l’Ajuntament, amb 106.692 euros.

Així que de la corrupció no se’n salven ni els partits que es fan dir progressistes. Tots roben. No és estrany, per tant, que hi hagi molta abstenció, i tampoc no és estrany que molta gent voti a VOX, amb raó o sense. Però aquests, a més de corruptes són tot el que hem dit al principi. Així que a mi no em queda més per dir que els déus ens agafin confessats. Tanta sort que la vida són dos dies, encara que un amic meu sempre digui, que és igual les coses que passin: «Per set-cent anys que hem de viure!».