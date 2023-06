Cap a una societat comunista (sic)

El Gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa afirma que té dos pensaments que li ronden contínuament. Tots dos són neoliberals a rompre, millor dit, pinochetisme sense complexos. No m'ha sorprès la defensa que fa d'un sistema de pensions inspirat en el que els Chicago Boys instauraren al Xile de la dictadura del sanguinari Augusto Pinochet. Un sistema que, val a dir-ho, és pura ruïna per a les grans majories socials, i un gran negoci per a una selecta minoria. El sistema de pensions xilè explica, en bona part, les punyents diferències socials estructurals a Xile.

El que sí que m'ha cridat l'atenció és el segon dels pensaments que li ronden a Manuel Sendino. És el següent: "El camino emprendido hacia una sociedad comunista". Ai las! Aquesta boutade, escrita pel Gerent d’una Federació Hotelera a un diari com Ultima Hora, es mereix un comentari. L'article en qüestió es titula ‘Las pensiones, las vacaciones y la temporada turística’. Un article amb el qual m'he ensopegat fullejant l’ ‘Anuario 2022’ de ‘El Económico’ que, des de fa alguns anys, publica el Grup Serra.

No és una anècdota l'opinió d'aquest senyor. No és fútil. És trumpisme torero!

Tant se val que la desigualtat en la distribució de la renda i la riquesa hagi estat objecte de rigoroses recerques científiques (a tall d'exemple, la recent recerca "World Inequality" on Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Lucas Chancel, i Emmanuel Saez, demostren que el 50% de la població mundial més pobra només posseeix el 2% de la riquesa global, mentre que el 10% més ric posseeix el 76%). La ciència preocupada per l'excés de desigualtat és comunisme!

Tant se val que el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu (BCE) confirmin que les grans empreses estan incrementant els preus a major ritme que els costos, i que aquest és el principal motor de l'espiral inflacionista que sofrim. Sostenir que l'augment dels beneficis de les empreses, molt superior al dels salaris, és el gran responsable de l'espiral inflacionista, és cosa d'una conspiració del comunisme internacional!

Tant se val el que digui la comunitat científica local sobre la crisi climàtica perquè , en la lògica del Gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa, no són altra cosa que curolles d'un nostrat escamot comunista, i, òbviament, els informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) són informes d'una nova Internacional Comunista!

A partir de considerar la Declaració Universal dels Drets Humans una mena de Manifest Comunista, tant se val tot. Establert aquest "marc mental", sindicalistes, defensors i defensores dels serveis públics i del bé comú, feministes, activistes mediambientals i de la lluita contra la crisi climàtica, l'economia social i solidària, Òscar Camps d'Open Arms, Helena Maleno de Caminando Fronteras, el papa Francesc, etc., etc. són part d'una conxorxa comunista!

Afirmar -a col·lació d’unes reformes de les pensions que, malgrat no haver capgirat totes les retallades dels governs del PP, han recuperat el poder adquisitiu per a 10 milions de persones, han eliminat el factor que l'hagués retallat en un 30%, i ha millorat els ingressos amb visió de justícia social- que "por eso mantengo que es una sociedad encaminada a una igualdad de corte comunista, en la que al final da igual el esfuerzo del ciudadano, o queda muy rebajado. Vamos camino de ello" és, en el millor dels casos, unir-se als simpatitzants de Berlusconi que al seu funeral (bon vent i barca nova, Berlusconi!) corejaven "chi senar salta comunista è" ("el que no salti és comunista").

Insistesc, no és una anècdota. Aquesta opinió de Manuel Sendino és part substancial de la narrativa –de la hiperbòlica retòrica populista- que regirà l’acció de govern de les institucions de les Illes Balears els quatre anys vinents. I, si no espavilam, a partir del 23 de juliol governarà en el Regne d'Espanya. Vius i ungles!