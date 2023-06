Durant molts d'anys vaig ser perfectament conscient que si podia fer tot el que feia era, en gran part, gràcies al fet de gaudir de bona salut.

Aquest situació va canviar el setembre de l'any passat, moment des del qual arrosseg diversos problemes de salut.

Ara que començ a recuperar la possibilitat de fer una vida més o manco 'normal', reprenc el compromís de recuperar la periodicitat d'aquests escrits. Amb els dits creuats. I amb un sincer desig que tots els qui els llegiu, sense cap excepció, gaudiu sempre de bona salut.

És cert que moltes vegades valores els estats i les coses quan et manquen. Ja he dit que no és el meu cas, perquè sempre, fins i tot quan en tenia, he valorat molt el fet de gaudir de salut.

Aquest respecte i desig de salut, però, no lleva, sobretot ara que venen temps interessants, que mantengui allò que vaig dir el desembre de 2013, al Teatre Principal de Palma, en rebre el Premi Josep Maria Llompart: «Només em resta dir-vos moltes gràcies i reafirmar el compromís de fer-me digne d'aquest guardó continuant lluitant per la plena dignitat i llibertat del nostre poble, un ideal que, com deia Mandela, 'és un ideal pel qual esper viure i que esper aconseguir, però pel qual, si fos necessari, estaria disposat a morir.»