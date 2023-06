L’Estat contra Mónica Oltra

Mónica Oltra ho tenia tot: dona, d’esquerres, havia començat al partit comunista, capdavantera, protagonista d’un canvi que ja esperava Raimon, valenciana catalanoide, d’allò que s’atrevix a parlar valencià al parlament i, si cal, dir ‘lladre’ a un lladre, cosa que en temps de Camps i na Rita pentinada era la mateixa definició d’heretge: gent del vulgus que mereix esser cremada. Era la política antifeixista i anticorrupta imparable, un dels principals actius del projecte Sumar. Mónica Oltra ho tenia tot, massa, per a un estat judicial.

S’atreví a denunciar que l’estafa de la Ciutat de les Arts i les Ciències era exactament el mateix que el cas Palma Arena, però multiplicat per deu. La diferència principal era que allà el PP no amollava el mac i no es podia investigar res, de fet el poc que s’ha investigat de polítics lladres valencians fou precisament estirant el fil del cas Palma Arena (el mateix fil que dugué a Urdangarin i a la filla del rei d’Abu Dhabi), i a partir del cas Gürtel, que segons l’esperpenta Aguirre fou ella qui ho va destapar. Tot el contrari del Tamayazo, on tot apunta que ella n’és el leit motiv, però aquest cas justament es va impedir d’investigar, ja que era massa perjudicial per a un estat judicial.

Oltra fou víctima d’una trama d’enginyeria judicial que no és intel·ligible per a tots els cervells, però per envitricollat, no patiu si no hi arribau, que també pot esser qui escriu no ho sàpiga explicar. D’entrada el presumpte delicte no era d’ella sinó del seu ex (imagini’s la lectora, si pot esser algú que s’hagi divorciat estil Almodóvar, que quan et penses que a pel·lícula s’ha acabat, després encara t’acusin dels delictes de l’altre... Hi havia segona part!). I així mateix era una cosa escabrosa: abús de menor tutelada, però de l’ex. Ves a saber si fou a partir d’aquest “èxit” que Rosa Estaràs (a Estrasburg), i altres peperes, tot el dia burjaven amb un cas d’abús de menors per aquí. En tot cas un altre cas ben estimulant, si és contra les d’esquerres, per a un estat judicial.

Doncs com deia, o ho intentava, el temps de la denúncia Mónica Oltra era consellera del departament on depenien els centres de menors. Doncs ja ho tenim: un feixista acusa Oltra de... no sé què, però com si ella hagués maniobrat a favor del seu ex. Els del jutjat sí que ho entengueren immediatament: Eureka! Ja tenien “proves” contra la comunista heretge que, naturalment, fou acusada de... d’allò que t’acusen quan l’ex ha fet una porcada. Cosa que d’altra banda passa a les millors famílies, però en aquest cas es tractava de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, i abans denunciadora de lladres. Era el caramel més desitjat, massa, per un estat judicial.

Després es va saber que la víctima dels abusos, de l’ex, havia declarat sota la promesa que la traurien del pou de merda en què es trobava, cosa que no varen complir, els feixistes acusadors d’Oltra. Però això no prova res, com si a les llistes de Bárcenas apareix ‘M. Rajoy’, o com si el de la Gürtel diu al jutge que a Suïssa operava amb els mateix intermediari que el rei d’Abu Dhabi. Això, sempre ho veuràs, no ha lugar, a un estat judicial.

Ara resulta que un informe pericial de la policia ha conclòs que no hi ha proves que Mónica Oltra actués, ni hagués donat cap ordre, en sentit de tapar el cas del seu ex. Justament “ara”, es podria haver fet aquest informe fa més d’un any, per decència abans de destruir la protagonista, però no: fins ara amb la pena del telenotícies i periodistes canalles punxant, fins que es va presentar l’informe fa un mes o dos... però es va guardar al calaix fins després de les eleccions. Si s’hagués fet públic abans podria haver pertorbat la consciència de la gent de bé nacional catòlica, cosa que no es pot permetre, en un estat judicial.

No és un cas aïllat, ni prop fer-s’hi, n’hi ha més de... dona, esquerrana, lluitadora... “A por ellas”: Maria Lluïsa Mascaró, Neus Truyol, Tamara Carrasco (acusada de terrorisme, no sé si vos sona), Laura Borràs. Ja no record si El Mundo va acusar Margalida Rosselló de seguir les ordres de Stalin, o de coses pitjors. Però tampoc no se’n lliuren els homes, ni per fer un rap: Valtònyc, Pablo Hasél, Dani Gallardo, Marcel Vivet, els joves d’Altsasu... Ni Sandro Rossell, dos anys de presó preventiva, i avui deixam de banda el Procés. Un estat que acusa de terrorisme a Tsunami Democràtic i dona medalles a Billy el Niño, Villarejos, i a les traïdores com Alicia Sánchez-Camacho les fan senadores per Madrid: això és un estat judicial.

La condemnada preventivament ja profetitzà com acabaria: “He decidit presentar la meva dimissió... per a no comprometre el projecte de canvi que s’encetà en 2015. Me’n vaig amb la cara ben alta, però també he de confessar que amb les dents apretades, molt apretades, per moltes coses... perquè esta història passarà a la història de la infàmia: política, jurídica i mediàtica d’este país. Que ningú se pregunte d’ací a vint anys, o vint mesos, que collons va passar en aquest país... Aquest país té un problema quan absol corruptes, quan ‘M. Rajoy’ no és un indici [mentre] s’encausen innocents, i passen ‘Vikis Rosells’, i ‘Albertos Rodríguez’... Este país és un problema quan no ens defensem de l’extrema dreta...”