Necessitem tots els vots progressistes

Progressistes? Segur que molts us demaneu perquè he usat aquest adjectiu tan en desús avui en dia. Idò per aquelles persones que, com jo mateixa, acumulem anys i experiència, ens vindrà a la memòria l’experiència de l’any 2004 una candidatura a l’esquerra del PSOE-PSIB a les generals, després d’un fracàs autonòmic -el 2003, que va aconseguir uns 40.289 vots. La candidata al Congrés era na Nanda Ramon i al Senat en Miquel Àngel Llauger. Recordeu aquell any? L’atemptat d’Atocha i les mentides del Sr. Aznar, feren capgirar la voluntat de moltes més persones que optaren cap al vot útil al candidat Rodríguez Zapatero.

Avui, dinou anys més tard tornem a una cita electoral que ha de triar els 350 diputats i diputades i bona part del Senat, que es complementa amb els de designació autonòmica. Dinou anys més tard la realitat ha canviat molt. La candidatura de Progressistes no arribà al Congrés, per pocs vots, amb una participació alta el 75,2% de mitjana a tot l’Estat.

Ara acabem de sortir d’unes eleccions municipals, insulars i autonòmica en el nostre cas. Quasi sense tenir temps de pair els resultats ni pels qui han de formar governs ni pels que passen a l’oposició, ens veiem abocats a preparar candidatures, programes, campanya.

Aquí, a les nostres Illes tenim l’oportunitat de contribuir amb el nostre vot a unes Corts generals amb majoria d’esquerres, plurals, que pugui donar el suport per un govern de coalició. No serà fàcil, sabem que els aires europeus d’ultradreta amb totes les seves variants, han arribat als nostres pobles, ciutats, a les quatre illes. Sabem que cal vèncer el desencís, el desànim, el «tanmateix»... que ens estiren cap al sofà, cap al món quotidià, cap a sentenciar allò de «ja ho dèiem, així no es fan les coses...» per justificar la passivitat, l’abandó, el fet de deixar en mans d’altri allò que podríem decidir nosaltres.

Ho sabem, ho veiem en molts comentaris a les xarxes socials que al lament pels resultats del 28 de maig ara s’hi afegeix la crítica més agressiva cap a qui s’esforça a unir forces de les esquerres del PSOE. És curiós i es repeteix, hi ha molts caps pensants que des de la barrera ens diuen allò que s’ha de fer, en què ens erram, sense voler posar fil a l’agulla i fer una passa endavant per contribuir amb el seu esforç al treball col·lectiu de conformar propostes d’esquerres.

Hi haurà una candidatura a l’esquerra del PSIB-PSOE amb el nom de SUMAR-MÉS. L’encapçalarà en Vicenç Vidal fins ara Senador autonòmic que en aquests quatre anys s’ha traslladat a les quatre illes, als seus pobles, per conèixer les reivindicacions, els problemes que tenen possibles solucions en decisions estatals. La resta de la candidatura la coneixerem aquests dies. Sabem qui hi serà MÉS per Menorca, amb companys i companyes d’Esquerra Unida de les Illes Balears i Unidas Podemos.

Necessitem vèncer l’abstenció, una vegada més. El maig és cert que es va aconseguir tres punts percentuals més de participació respecte a les anteriors. Els resultats ens diuen que segurament les dretes se n’han beneficiat. Ara hem de ser la bona gent d’esquerres qui puguem omplir les urnes de paperetes per aturar aquesta onada ultradretana.

Aquests dies ens anuncien les mesures que pacten els nous responsables municipals, les propostes que hi ha damunt les taules que poden significar un retrocés important en els drets socials, lingüístics. No cal apel·lar a la por, el que hem de fer és vèncer-la amb vots a les urnes, amb responsabilitat democràtica. Nosaltres crèiem en la democràcia, a pesar de tots els seus defectes, a pesar de les seves mancances, respectem la voluntat expressada amb els vots, i per això mateix, volem més vots cap a les esquerres per contraposar-los a aquells que volen fer tornar enrere la societat del segle XXI.

Tindrem temps en aquestes setmanes que manquen fins al 23 de juliol de comentar més aspectes d’aquesta nova cita electoral. Només un apunt, la setmana que ve sabrem com acaba la proposta plural encapçalada per na Yolanda Díaz, tant de bo s’aconsegueixi amb generositat i cooperació, sense vets, que només obscureixen les relacions, quan es necessita més i més entusiasme, més i més esforços i més i més il·lusions.