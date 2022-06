Tots quants són van governant amb injustícies i catalanofòbia

Avui tornarem a suar. Mentre hi hagi aigua, ens en sortirem. Els qui se’n surten al seu gust són els polítics. Pareixen uns inútils i ho són. Són uns inútils per administrar la riquesa o la pobresa pública. No saben fer altra cosa que agranar. Sí, agranar cap a casa. Cap a casa seva. Aquí es veu que ens conformam a saber que els hotelers inflaran les seves butxaques. Quan quedam penjats dins un embós a l’autopista ens creim que és un fet normal. I no ho és. Si creim que és normal, això vol dir que som nosaltres els que hem perdut la nostra normalitat. Si creim que el 40 de maig, a més de llevar-nos el jac, hem de suar tinta xina, és una altra prova de la pèrdua de la nostra normalitat. Per què hem votat aquests inútils? Defenses el dret a l’autodeterminació del Sahara? Llavors, per què no defenses el nostre dret a l’autodeterminació? Per què havia de permetre el dret a l’autodeterminació del Sàhara el govern espanyol? El que sembla estrany és que hi hagués estat d’acord fins ara. Hi ha qualque espanyol que estigui a favor de l’autodeterminació del Sàhara? Si n’hi ha un… o més d’un… llavors, per què no defensen el nostre dret a l’autodeterminació? No es vol saber ni conèixer la falta de democràcia que suposa una monarquia, i menys si és corrupta, que és el més fàcil i segur que sigui. Per això es tanca l’emèrit al paradís catarí. Per molta calor i per moltes inundacions que hi hagi, no es vol saber res del canvi climàtic. Es veu que ha d’acabar amb nosaltres de la mateixa manera en què acaba qualsevol animal que el posen en una olla amb aigua fresca i després es posa l’olla al foc. Ja tenim l’olla al foc!

La policia autonòmica basca, l’ertzaintza ha detingut el pres basc Xabier d’Atristain, perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la seva petició de revisar la condemna, cosa que havia ordenat el TEDH (Tribunal Europeu de Drets Humans). Aquest tribunal havia considerat que s’havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties, ja que s’havia impedit la designació d’un advocat de la seva elecció durant un interrogatori policíac.Aquest pres basc havia estat alliberat a l’espera del que acabàs decidint el Suprem per donar compliment a la sentència del tribunal europeu. S’ha de tenir en compte que està condemnat a 17 anys de presó i el Tribunal Suprem ha decidit que no era procedent revisar la sentència. Aquesta condemna és per pertinença a banda armada i tinença d’armes i explosius, quan la banda armada ja fa temps que no existeix. El TEDH ja havia obligat l’estat espanyol a indemnitzar Atristain amb 12.000 euros en concepte de dany moral i 8.000 per costes i despeses per reparar el dany causat amb la vulneració dels seus drets. Es deuen preparar per les moltes sentències en contra que tendran del tribunal europeu, respecte de les condemnes als catalans. Aquests espanyols són l’escuma de l’antidemocràcia. Bé que han acudit als tribunals europeus a l’hora del conflicte amb Algèria.

Es veu que la catalanofòbia dóna molts de vots, ja que a la campanya electoral d’Andalusia els missatges catalanofòbics han tengut molt de pes. Encara que no s’ha afirmat que els nacionalismes fossin els principals problemes dels andalusos, ni s’ha fet cap pregunta directa sobre la independència de Catalunya.

De totes maneres, PP, Vox i Cs, igual que ja havien fet el 2018 propaguen discursos incendiaris contra Catalunya, ja que Andalusia cada dia és més dretana i ja no se’n recorden que la dreta els va dur a la misèria i varen haver d’emigrar per sobreviure, quan és una regió molt rica, si està ben administrada.

El PP, que comanda l’actual president Juanma Moreno és el gran favorit per a guanyar les eleccions andaluses. La formació ha filtrat a la premsa que el seu dirigent assumirà un rol més moderat durant la campanya amb la intenció de pescar votants desafectes del PSOE i de Ciutadans. “No ens conformam amb res més que ser el motor econòmic i social d’Espanya. Volem el mateix que Catalunya, Madrid i el País Basc”, ha dit en el seu primer mitin.

Mentre ha governat, Moreno ha fet servir Catalunya per treure faves d’olla. Per això, ha acusat el president espanyol Pedro Sánchez, de cedir al xantatge de l’independentisme per concedir o consolidar privilegis a la Generalitat. Aquesta tardor passada, per exemple, va exigir a Sánchez que també organitzàs una taula de diàleg amb Andalusia, quan a Catalunya només s’ha gastat una part del pressupost en què s’havien compromès, devers un 50%. En canvi no demana un bon tracte com a Madrid, on s’ha gastat molt més que s’havien compromès. Es veu que confien molt en la catalanofòbia.