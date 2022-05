El vol de l’estel, un doble retrobament

He posat un doble retrobament perquè així és. Per una banda amb l’autora de La trena, una preciosa novel·la on tres dones, d’edats diferents, que viuen en llocs diferents, comparteixen un caràcter lluitador i inconformista, des de l’Índia, Canadà o França, acaben teixint una trena de solidaritat i sororitat. Aquesta és la primera novel·la de l’autora, Laetitia Colombani, publicada el 2018. Una obra que he recomanat i regalat a moltes amigues, perquè coneguessin el món de les castes mil·lenàries d’aquest gran país, quasi un continent, que és l’Índia a la vegada que mostra els contrastos amb el món occidental.

El segon retrobament és justament amb aquest món, l’indi, tan contradictori, tan atraient, aquest gran país ple de desigualtats, on pots trobar ciutats amb barris de riqueses insultants devora la misèria més absoluta de persones que mal viuen als carrers, i sobretot els infants.

D’això va aquesta novel·la, de les nines índies, de la casta «intocable», condemnades en néixer al matrimoni forçat, en negar-les els estudis, a fer que substitueixin les mares en les tasques domèstiques, en una paraula a negar-les la instrucció, l’educació, l’autonomia com a persones que puguin triar la seva vida.

Aquí també trobem tres protagonistes, na Lena professora francesa que arriba a la Costa de Coromandel a tocar del golf de Bengala, fugint d’una pèrdua irreparable, d’un dolor insuportable. Na Lalita la nina intocable o dàlit, que ha perdut la parla en perdre la mare, i el seu nom, la nina de l’estel que la salva de morir ofegada. I na Preeti, la cap de la Red Brigade, patrulla d’al·lotes joves que ensenyen autodefensa per evitar les violacions, les agressions sexuals, i que tenen com a model i lideressa n’Usha Wishwakarma, la fundadora de les brigades roges femenines.

El vol de l’estel ens fa retornar als carrers de l’Índia que coneguérem, ens mostra la brutalitat de la vida de les castes inferiors, a la vegada, ens mostra una esperança, l’educació de les nines que podran fer-se un futur, podran enfrontar-se a les tradicions dels matrimonis forçats, podran aprendre a ser lliures en un món hostil.