Comencen els campionats de Mallorca per equips

El passat cap de setmana s'iniciaren els campionats per equips de Mallorca, que enguany té com a gran novetat la primera divisió d'honor formada pels 6 equips que jugaven l'any anterior la desapareguda lliga balear en representació de Mallorca; els de Menorca i Eivissa participen en la preferent de les seves illes.

L'extinta lliga Balear va suscitar moltes d'opinions diverses per l'elevat cost i per la dificultat del transport insular entre illes i alhora no poder pernoctar per manaca de pressupost. Per aquest motiu, la Federació Balear va decidir recuperar la fase final de les Balears on els campions de les distintes illes i amb una seu encara a decidir, es jugaran el títol un cap de setmana pròxim, a una seu a concertar, i amb el sistema de lliga a una volta.

En total hi participen 82 equips distribuïts en sis categories més una de promoció escolar; a cada jornada hi juguen 314 escaquistes. A la primera ronda de la divisió d'honor, l'única que es juga doble volta, els favorits varen perdre, inclòs l'actual campió de les Balears. Així, el Son Dameto derrotà per 3,5 a 1,5 al Mallorca Isolani; El Tròpic A davant de l'Àgora Megaescacs per 3 a 2, i el Connecta Balear Reis i Dames davant de Sa Dragonera A també per 3 a 2. A les altres categories s'han desenvolupat les partides amb més normalitat.

Tercera ronda del campionat de Menorca per equips

Als municipis de Ferreries, Alaior, Ciutadella, Es Castell i Sant Lluís es varen disputar la tercera ronda del campionat per equips de Menorca, destacant a preferent els triomfs del CECA Ciutadella, Los Boscos i el Centre Cultural Es Castell, que són els únics que han guanyat les tres partides.

Mentre que a primera els únics que han guanyat les tres partides són Es Castell C i CECA C, que semblen els més forts del grup.

A Eivissa els 9 equips que conformen l'única categoria han jugat ja la sisena ronda i es col·loca líder en solitari 'Èlite Ascensores – Ibiza 64' amb 12 punts, mentre el Puig d'en Valls A, que l'any anterior jugava la lliga balear, és el segon, després de l'empat 2 a 2 amb l'equip formenterenc Quatre Torres, que se situen tercers.

370 nines i nins de diferents escoles i clubs participen en les fases comarcals de Mallorca

La distribució zonal va ser prou important i hem de destacar sobretot la zona de Palma-Calvià que es desenvolupà al col·legi Àgora que arribà als 198 participants. A Artà hi varen participar 101 jugadors, i a Maria de la Salut, només 37. Sorprèn la poca participació de la zona d'Inca, malgrat el grat treball que desenvolupa el club Incacs, n'hi jugaren 34. La participació de les nines només arribà al 13%, estant amb els números molt semblant als que tenen les altres comunitats. La tasca d'inculcar els escacs als sectors femenins encara necessita més suport i posar eines perquè sigui atractiu per a les nines.

Ara els millors classificats a les diferents categories passaran a disputar la fase final del campionat de Mallorca a una fase final encara per determinar.

Emocionant campionat juvenil de Mallorca disputat a na Camel·la, que ha finalitzat amb el triomf de Diego Ubieto del club La Balanguera amb 5,5 punts; seguit per Julian Nieto, membre del club organitzador, Reis i Dames de Llevant; i el tercer lloc també pel club La Balanguera a càrrec de Quimey Vargas. Cristina Sureda no va poder assolir el pòdium perquè va tenir pitjor desempat, però sí que es va proclamar la campiona femenina.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/