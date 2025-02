In Rock Escalada inaugura el rocòdrom més gran de les Balears: 2.300 m2 dedicats a l’escalada

El proper dimarts, 25 de febrer, es farà la inauguració oficial d'In Rock Escalada, el rocòdrom més gran de les Illes Balears, amb un espai de 2.300 m2 dedicats a l’escalada i altres serveis. L’acte se celebrarà a les instal·lacions situades al Carrer Ca na Melis, 15, al Polígon de Son Morro, Palma

In Rock Escalada neix com un espai innovador i pioner, que no només promou l’esport i l’activitat física, sinó que també integra la cultura i l’oci en un mateix entorn. La nova instal·lació compta amb unes 70 vies d’escalada de 14 metres d’alçada i uns 130 blocs d’escalada amb murs dedicats a competicions, zones d’entrenament i tecnificació, a més d’un espai d’escalada infantil.

El concepte incorpora zones de coworking, espais de formació, empreses relacionades amb el sector, zones per esdeveniments infantils i un hall dedicat a la promoció i divulgació cultural, entreteniment i oci.