Ja estan obertes les inscripcions per al VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor

Arriba una nova edició del Campionat Ciutat de Manacor de Scrabble. Aquesta competició, que es disputa en el marc de les Fires i Festes, va viure la seva primera edició el 2015 i és la trobada de més prestigi que organitza el Club Scrabble Manacor. No debades, dues de les set edicions anteriors han estat guanyades per campions del món com Carles Cassanyes i Miquel Sesé.



El VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor tendrà lloc al Molí d'en Beió, seu de l'Escola Municipal de Mallorquí, el pròxim dia 1 de juny. S'espera la participació d'una trentena de jugadors durant tot el dia. Les partides començaran a les 10.00 hores del matí i poc abans de les 19.00 hores s'espera ja poder conèixer el nom del nou campió.



Els trofeus són elaborats enguany per Mendèmic i el campió s'endurà enguany una creació cedida per l'artista manacorina Marina Cànovas. Els aparellaments de cada ronda s'estableixen segons el sistema suís i tenint en compte també el Barruf, el rànquing de l'Associació de Jugadors de Scrabble en Català que estableix qui són els millors jugadors del moment. De fet, el líder actual d'aquesta classificació és el mallorquí Mateu Matas, 'Xurí', campió del Ciutat de Manacor l'any 2022.



Joan Pascual, amb dos campionats, és l'únic que ha aconseguit repetir triomf fins ara, en una competició que va establir el seu rècord de participació l'any 2017, amb 51 participants. Els interessats a participar en el VIII Campionat Ciutat de Manacor s'hi poden inscriure escrivint a scrabblemanacor@iesportocristo.net o emplenant un formulari a través del següent enllaç.