Jonás Prado guanya amb autoritat el Tancat Mallorca Chess Internacional a Portocristo i aconsegueix norma i títol de Mestre Internacional. L'espanyol fins ara, Mestre Fide puja un escaló més dins el rànquing internacional i sense perdre cap partida i fent 7 punts amb 5 victòries i 4 taules es va fer mereixedor del títol; segon finalitzà amb 6,5 l'alemany Luca Suvorov i tercer el letó el GM Ilmars Starostits; els mallorquins tancaren els darrers llocs, el MI Pedro Mascaró, entaulà 7 partides i en perdé 2, s'esperava un poc més d'ell finalitzant en la vuitena posició; novè el jove de dotze anys en Pau Marín que guanyà una partida i fent 3 taules, demostrà sobretot ganes de lluita i d'aprendre per continuar millorant la seva prometedora cursa escaquista, i finalment tancà la classificació amb 2,5 punts en Lester Tatterssal que només guanyà una partida i cedí 3 taules. Varen ser sis dies de grans escacs, gràcies al treball de la Federació Balear, de Chess Mallorca i Winter Chess i l'associació El Tauler i amb un impecable arbitratge per part del mariando Jeroni Bergas.

Joan Moll i Anna Coll, nou campions de Menorca

Finalitzà el campionat de Menorca el passat dissabte a Es castell on en Joan Moll guanyà a la darrera partida al seu company d'equip Eloi Allès i malgrat el gran torneig del jovenet Martin Krauchi que s'imposà en una frenètica partida a un dels millors escaquistes de Menorca en Joan Cubas, així en Joan renovà el títol de l'any i en Cubàs s'hagué de conformar amb el tercer lloc; molt bona actuació de Jana Pons que va ser la millor dona amb 4,5 punts i la setena a la posició final. Mentre al sub 1600 malgrat la derrota de n'Anna Coll de Ferreries, els desempats li varen afavorí i aconseguí el títol amb 6 punts els mateixos que Fernando Florit (Es Mercadal)i Iker Torres del CECA de Ciutadella.

Aquest dijous dia 21 de desembre a les 19:30 a la seu social del club escacs de Ferreries es celebrarà la reunió de clubs per preparar el campionat de categories (femení, juvenil, súper 50 i súper 65) i començar a perfilar les bases del proper campionat per equips i del campionat escolar que començarem a mitjan mes de gener.

Menorca tancarà l'any i el començarà jugant a escacs amb els campionats de Menorca per categories any 2024: Sènior 50, Sènior 65, Juvenil i Femení i es jugarà com a seu oficial en el club escacs de Ferreries, seran els dies 29 i 30 de desembre i 2,3 i 4 de gener i estan classificats:

Femení: Jana Moll, Maria Triay, Maria Bagur i Anna Coll. Juvenil: Joan Moll, Pau Coll, Joan Salord, Pau Genestar, Jana Moll. Súper 50: Pere Gomila, Santi Escandell, Esteve Campins, Mike Lux, Ismael Fiol i Eugeni Marti i Súper 65: Guillem Coll, Guillem Simo, Juan José Carretero, José Pons Tuduri i Nando Florit.

Mónica Calzetta realitzà una simultània el passat 17 de desembre a l'hotel Sunway de Sitges dins el marc de la Jornada Femenina per promocionar i donar visibilitat i fomentar especialment la participació de els dones les nines, al·lotes o dones juguin als escacs.

La parella formada pel GM José Carlos Ibarra Jerez, actual campió d'Espanya d'escacs llampec i la mestra FIDE Adhara Rodríguez Redondo, Campiona d'España de la modalitat en 2022, s'han proclamat Campions d'Espanya d'Escacs per parelles Mixtes amb 15 punts; segon GM Jaime Santos i la MI Marta García i tancà el pòdium el Gran Mestre Miguel Muñoz i la cubana Mestra FIDE Leancy amb 14 punts, al 4t lloc amb 12 punts troben el MI Sergio Estremera i la mallorquina, recent campiona del món de més de 50 anys Mònica Calzetta.

Cal ressenyar i alhora felicitar-la perquè recentment l'ajuntament de Ciutat ha atorgat la medalla d'Or de Palma a la campiona del Món +50, Mònica Calzetta, per la seva trajectòria professional en el món dels escacs i la seva vàlua per dignificar i promocionar aquest esport-joc-ciència Medalla d'honor de la ciutat a Mònica Calzetta,

Noticies escaquistes

Èxit de la Diada d'escacs escolars per a no federats, que se celebrà a l'Espai Suscultura i amb la participació de 38 inexperts escaquistes però plens d'il·lusió en aprofundir en el coneixement dels escacs. Es realitzà un torneig sistema suís i el guanyà Rubén Viejo de l'associació Atzur, amb 6 de 6; 2n Lluc Payeras de l'associació El Tauler i 3r Biel Gómez d'El Tauler.

Tomeu Aleñar d'Alcúdia guanyà el 4t Torneig d'Escacs de Nadal organitzat pel club Incacs, després de resoldre el desempat a favor seu davant l'alcudienc Biel Vallespir i el xilè Manuel Queirolo també amb 6 punts; el gran favorit José Francisco Muñoz, només assolí la quarta posició. Una de les qualitats a destacar d'aquest torneig nadalenc és la gran participació d'escaquistes de la comarca arribant a 52 i amb mescla de participants de totes les edats.

Respecte a l'escolar amb 62 escaquistes menors de setze anys és desenvolupar un torneig molt emocionat, com que els 4 primers finalitzaren empatats a punts, això donà peu a utilitzar els sistemes de desempats que afavorí al jugador de La Balanguera Liam Amorós, 2n Lluc Marín (Reis i Dames) que perdré el títol a la darrera ronda, 3r León Schwender (Incacs des Raiguer) i 4t Òscar Norlín, tots amb 6 punts; en cinquena posició i a mig punt del líder se situa com a millor femenina Meylin Halilova del club organitzador Incacs des Raiguer que una vegada més va lluir el seu treball de promocionar els escacs i apropar-lo a totes les edats.

A Eivissa es va viure un gran ambient als diversos torneigs, que es jugaren al carrer de vianants Arquebisbe Cardona Riera de la ciutat, per a joves, adults i parelles amb l'organització d'Amics dels escacs d'Eivissa i la complicitat del seu ajuntament i d'entitats privades que creuen amb els escacs com eina de cultura i diversió per a totes les edats.

Gairebé 50 inscrits en els tres torneigs que organitza L'associació Enfangats de Pòrtol organitza el 28 de desembre tres torneigs dins el marc de les Festes de Nadal a Pòrtol i que encara us hi podeu inscriure. escacs.portol@gmail.com.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/