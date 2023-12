Grans actuacions dels equips menorquins d'escacs a la XV Copa d'Espanya per equips sub 18 i sub 14, celebrats a Benidorm. A la categoria sub 18, l'equip de Chess Menorca va aconseguir la medalla de bronze, amb 5 victòries i una sola derrota, destacant el reforç de la incorporació del mallorquí Pau Marín, que aconseguí 4 victòries i dues taules. També varen fer molt bon torneig Martin Krauchi i Pau Coll amb 4,5 punts. Per altra banda, l'equip B de Chess Menorca finalitzà el 30è amb bones actuacions de Jana Moll i Joan Salard. I en el torneig sub-14, el Cercle Artístic de Ciutadella ha fet 7 punts, classificant-se en vuitena posició a la classificació absoluta que els ha valgut per quedar segons a la de jugadors provinents del mateix club i obtenir una medalla de plata.

Uns resultats que donen a entendre que des de Menorca s'està fent molta feina de qualitat amb els joves a les categories inferiors.

Gran quantitat d'inscrits al II Open Chess Menorca a celebrar entre el 2 i 7 d'abril del 2024 a Ciutadella, de moment hi ha 115 escaquistes de 29 països, destacant els 29 que provenen de l'Índia. En total hi ha 27 grans mestres i els 5 primers són d'aquest país superant els 2600 punts d'ELO; per trobar el primer espanyol ens n'hem d'anar al lloc 18è amb el gran mestre Julen Arizmendi amb 2525, el primer de les Illes Balears és el menorquí Joan Moll que es troba el 67è amb 2165 d'ELO. I a l'Open B amb ELO inferior a 2000, es troben 44 jugadors de 10 països, tot això ens dona poder confirmar que serà un dels torneigs internacionals més importants de l'Estat espanyol.

Volien rectificar una errada que publicàrem la setmana passada i és que vàrem donar el triomf a Antoni Llull quan el guanyador era Antoni Riera, jugador del Club Scrabble Manacor, que es va proclamar campió de la I Copa Chess&Scrabble celebrada en el Molí d'en Baió de Manacor, el torneig híbrid que ajuntava en una sola prova les modalitats de Scrabble i escacs.

Finalitzà I Torneig Internacional "Centenario Panaderia Pulido" amb destacades actuacions de Mònica Calzetta i Sergio Estremera, amb 5,5 punts, ocuparen a la dotzena i tretzena posició respectivament de 66 participants, essent el guanyador el Gran mestre rus, que juga amb la bandera espanyola, Olerg Kornev amb 7 punts.

Sebastià Massanet, malgrat perdre la darrera ronda amb 6 punts es proclamà campió de l'Open ciutat de Manacor 2023, que organitza el club Reis i Dames de Llevant.

Un torneig que reuní 66 jugadors i que des del primer moment va ser dominat pel gran favorit l'escaquista de Megaescacs en Massanet, que a la penúltima ronda ja era campió matemàtic amb 6 de 6 i només la derrotà a la darrera ronda davant en Víctor Rubi de Campos que finalment va ser tercer amb 5,5 punts, superat per millor desempat per Adrià Oliver. La millor sub 16 del torneig i també femenina va recaure en na Cristina del Club Reis i dames de Llevant amb 4,5 punts i onzena la general.

Tot a punt per començar el Tancat Mallorca Chess Internacional a celebrar del 12 al 17 de desembre i vàlid per Norma de MI, que reunirà a 10 escaquistes de talla internacional i que organitza la Federació Espanyola i la Federació Balear amb la coorganització de Chess Mallorca i Winter Chess i l'associació El Tauler; i dins la seva nòmina destacam 3 mallorquins, el MI Pedro Mascaró, el MFIDE Lester Tatterssal i l'actual campió d'Espanya sub 12 i una de les grans promeses dels escacs mallorquí en Pau Marín; hem d'afegir la participació de 2 Grans Mestres i altres escaquistes de qualitat de 6 països que lluitaran per a Norma de MI a l'hotel THB Felip de Porto Cristo. Aquest gran esdeveniment serà arbitrat pel mariando Jeroni Bergas i essent el Director del Torneig en Joan Pedro Cerrato.

El polifacètic escriptor i molt relacionat amb el món dels escacs en tots els seus vessants, en Jeroni Bergas està ultimant un nou llibre "El llamp de llevant". Una vida entre partits i partides" de pròxima aparició, tractarà sobre la trajectòria del conegut Joan Gayà en el món del futbol i dels escacs. El llibre comptarà amb vivències i fotografies en els dos esports, partides comentades pel mateix Joan Gayà i les il·lustracions d'Olga Jiménez.

Aquest divendres a partir de les 18.00 hores l'associació d'escacs i cultura el Tauler, organitza amb la col·laboració del departament d'esports escolars del Consell de Mallorca, l'associació Atzur i el col·lectiu l'Anhel una Diada d'escacs escolars per aquells infants que no estiguin federats. L'activitat és gratuïta i es realitzarà a l'Espai Suscultura de Palma prèvia inscripció al WhatsApp 633880107 i té com a gran objectiu promocionar els escacs per aquestes edats d'iniciació al món de les 64 caselles.

El dissabte 16 de desembre torna a la capital del Raiguer Inca el 4rt Torneig d'Escacs de Nadal que organitza el club Incacs a. L'esdeveniment començarà a les 16.00 hores al Palau Municipal d'Esports d'Inca i es realitzaran dos torneigs alhora, un obert de 5 minuts més 3 segons i un escolar sub 14 amb el mateix ritme, amb premis nadalencs, trofeus i medalles; inscripcions al 657077378.

Aquest cap de setmana Eivissa viurà la febre dels escacs amb dos grans torneigs. Dissabte el X open ajedrez el jamón, un torneig amb el sistema d'eliminatòries que començarà a les 11 del matí al cafè es Vermell i diumenge el III open, festes de Nadal Ciutat d'Eivissa, que tindrà dues competicions una per a menors de 14 anys i un Open per parelles de partides ràpides, que comptarà amb el treball organitzatiu de l'associació Amics dels escacs d'Eivissa.

L'associació Enfangats Pòrtol organitza el 28 de novembre tres torneigs dins el marc de les Festes de Nadal a Pòrtol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Marratxí, la Federació Balear i Olleria Bernadí, obert a totes les edats i que començarà a les 10.00 h els sub 12, 11,30 sub 16 i l'absolut ambpartides de 5 + 3 i amb el sistema suís, les inscripcions estan obertes fins al 23 de desembre a escacs.portol@gmail.com.

