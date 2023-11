Cata Coll, Mariona Caldentey, Joan Toni Moreno i Tòfol Castanyer, entre els guardonats amb els Premis Esports IB 2023

Les futbolistes Cata Coll i Mariona Caldentey i el piragüista Joan Toni Moreno han estat escollits com a millors esportistes balears dels Premis Esports IB 2023 que atorga el Govern.

En la categoria d'esport adaptat han estat premiats Nil Riudavets (triatló) i Isabel Shihuaying de la Cruz (natació), i com a promeses de l'esport han estat triats Alejandro Prats (motonàutica) i María Angeles Moreno (piragüisme).

El premi 'Posem valors en l'esport' ha estat per a Tòfol Castanyer (atletisme) i el premi honorífic, per a Cintia Rodríguez (gimnàstica artística). Així mateix, com a millors tècnics han estat seleccionats Carlos Vicens (futbol) i Yolanda Llompart (gimnàstica artística), i com a millors equips el Xelska Illes Balears Femení (gimnàstica artística) i el Club de Bàsquet Menorca Hestia.

A més s'atorguen sis esments al mèrit esportiu a Bernat Xamena (triatló), Álex Graneri (piragüisme), Alba Torrens (bàsquet), Daniel Quesada (taekwondo), Irene Colomar (karate) i el CD Manacor (Futbol).

Els premis es lliuraran en una gala el 18 de desembre al Palau de Congressos de Palma.

El jurat ha estat presidit pel director general d'Esports, Joan Antoni Ramonell, i compta amb representació dels quatre Consells Insulars, de les federacions esportives individuals, de les federacions d'esports d'equips, del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, del Sindicat de Periodistes, de l'Associació de Gestors Esportius Professionals i de la Federació d'Entitats Locals.