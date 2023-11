Salvador Castell, guanyador de la primera ronda de la XIV edició del Torneig d'Escacs en l'Aigua, celebrat a les instal·lacions de 'Hammam Al Ándalus' a Palma, on els taulers i els jugadors estaven tot els temps dins l'aigua. Amb aquest triomf, Castell assegura el seu lloc en la final que es durà a terme a Còrdova el pròxim 21 de novembre. En aquesta primera fase del torneig, que es va celebrar simultàniament en els 'hammam' de Granada, Còrdova, Madrid i Màlaga, hi varen participar setze jugadors majors de 16 anys, entre ells el president de la Federació Balear d'escacs en Joan Pedro Cerrato que dona suport a aquest esdeveniment com a jugador i responsable de la Federació. També cal destacar la participació d'alumnes del col·legi de Montesion, amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys, La directora Cristina Ferrer de Hammam Al Ándalus Palma, afirmà que els escacs és un joc que no sols desperta la ment, sinó que també fomenta la companyonia i l'esperit esportiu entre els més joves i va felicitar tots els participants. El pròxim 21 de novembre, Salvador Castell, viatjarà a Còrdova per a participar en la gran final, que es durà a terme al 'Hammam Al Ándalus' de Còrdova a les 18 .00 hores, competint amb els altres finalistes provinents de Granada, Màlaga, Còrdova i Madrid.

Nova victòria del líder en Joan Moll al campionat de Menorca a la cinquena ronda i augmenta amb un punt la distància amb els seus perseguidors i se situa davant amb un punt més que Joan Cubas, Jana Moll i Martin Krauchi, jugadors que pertanyen al CECA de Ciutadella.. I a l'altra categoria Sub-1600, també tenim líder solitari, Marti Sintes (Penya Alfil d'Es Mercadal) amb el seu triomf davant Jaume Salvador (CC Es Castell) es situa amb 4,5 en el primer lloc. A mig punt d'ell, hi ha Anna Coll (CE Ferreries), Aimar Punzano (CECA) i José Pons (CC Es Castell), que varen guanyar les seves respectives partides d'aquesta quinta ronda. Destacar que a cap categoria hi ha una dona als primers llocs. El pròxim dissabte, la sisena ronda es jugarà al club El Boscos a Ciutadella.

Ja es preparen els campionats de Menorca per categories, Sènior 50, Sènior 65, Juvenil i Femení (màxim 6 jugador/es i mínim 4 per categories).Es jugarà en el club escacs de Ferreries i les dates seran el 29 i 30 de desembre i 2,3 i 4 de gener. Les inscripcions ja estan obertes fins dijous dia 30 de novembre a les 20:00 a l'email menorca@fbescacs.com ó per WhattsApp el nombre 620173452.

Triple empat al Campionat de Mallorca Individual, després de la primera derrota del sub 12 Pau Marín, davant el campaner Víctor Rubert i amb Didier Duque d'Incacs des Raiguer comparteixen el liderat; mentre Cristina Sureda continua essent la millor femenina.

Mentre a la d'Elo menor de 1800, Asier López de Mallorca Isolani es col·loca líder en solitari amb 6 punts, essent l'únic que ha guanyat totes les partides, el segueix un grup format per Diego Ubieto, Marc Escandell, Pablo Gili i Marc Cuenca que tenen 5 punts.

Durant la jornada d'aquest cap de setmana, La Federació Balear d'escacs ha fet lliurament dels seus Premis d'Honor 2023, per part del seu president en Joan Pedro Cerrato a Catalina Boix, pel seu palmarès esportiu i ser pionera en els escacs femenins a les illes Balears, i a Dr. Jaume Sauleda, per la seva contribució a la divulgació dels beneficis dels escacs en la salut.

Adrià Marí Líder en solitari amb 5 punts, al campionat individual d'Eivissa i Formentera, segon i un dels favorits i Francisco Adell amb 4,5 punts i 3r en Alejandro Guevara amb 4.

Continua el campionat del Món a Silviano (Itàlia) de menors de 18 anys, i després de 7 rondes, els mallorquí Manuel Ermachenko amb 4 punts es situa el 50è dels 138 participants en la categoria sub 16 i en Julian Nieto a la categoria sub 14 amb 3 punts està el 110 de 162 participants, de moment en Diego Macias amb 5.5 punts a la 4a posició manté possibilitats d'aconseguir pòdium.

Bulgària campiona d'Europa per equips a la categoria femenina amb 8 punts, mentre que la selecció femenina amb 5 victòries i 4 derrotes només aconsegueix el 12è lloc i es demostrà que la decisió tècnica d ella Federació de no convocar a la mallorquina i campiona del món +50 Mónica Calzetta, no ha donat una millora de resultats, assolint 3 llocs inferiors al rànquing que posseeixen.

També a Budva Montenegro finalitzà el masculí on Sèrbia es proclama campiona amb 7,5 punts els mateixos que Alemanya; la representació espanyola aconsegueix un discret 17è lloc amb 4,5 punts dels 9 possibles.

Altres Noticies

Chess Mallorca, L'associació El Tauler, l'Ajuntament de Manacor, el club Scrabble de Manacor i amb el suport de la Federació Balear d'escacs està organitzant una interessant jornada d'Escacs i Scrabble amb el nom de Copa Mallorca Chess & Scrabble, el dissabte 2 de desembre dins l'horari de 10.30 a 14.00 i de 16:00 a 19:30 al Molí d'en Beió de Manacor. Hi ha de moment 32 places i es poden inscriure al WhatsApp 699021755. L'objectiu de la Federació és apostar cap a nous formats que acostin a més gent els escacs i coneguin l'apassionant joc mil·lenari i les estratègies de les paraules a l'Scrabble. Sens dubte, serà una jornada innovadora i plena de sorpreses que vol ser un referent a altres indrets de l'estat espanyol.

De l'11 al 17 de desembre Portocristo i concretament l'hotel THB Felip serà la seu d'un torneig tancat d'escacs valedor per Norma de Mestre Internacional amb 10 escaquistes i ritme de joc de 90 minuts + 30 segons de bonificació per jugada. L'organització recau en Chess Mallorca i El Tauler amb el suport de la Federació Balear d'escacs, la FEDA, Corda i Poal i els preus especials de la cadena hotelera THB hotels que aposta pels escacs com esport que pot a treure un turisme de qualitat.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/