Més de 200 escaquistes juguen els campionats individuals d'escacs de les Balears

El Campionat de Mallorca Individual arriba a l'equador amb en Pau Marín, l'actual campió d'Espanya sub 12, com a líder en solitari a la categoria absoluta i amb un quàdruple empat a la sub 1800.

L'hipòdrom de Son Pardo està reunint els cap de setmanes del mes de novembre a 125 escaquistes que lluiten en dues categories diferents pel títol individual de Mallorca absolut i femení on competeixen en un sol grup a vuit rondes de partides de 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada, d'aquí sortirà el campió absolut de Mallorca i la campiona femenina de Mallorca, per altra banda, l'innovador torneig d'escaquistes de menys de 1800 punts d'Elo, utilitzant el sistema suís a vuit rondes, amb partides a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada.

Ressenyar que amb aquests canvis ha augmentat la participació amb un 20% respecte a l'any passat, segons indica l'organització que recau en l'Associació El Tauler i amb el suport del Consell de Mallorca i la Federació Balear d'Escacs. Respecte a la competició i destaquem una major competitivitat, especialment a la categoria de 1800. L'únic jugador que ha guanyat les 4 partides a l'absolut és en Pau Marín del club Reis i Dames; a mig punt es troben Jaume Sauleda de Son Dameto, Antoni Pont del Tròpic i Víctor Rubert del Campos i la millor jugadora femenina és na Cristina Sureda de Reis i Dames amb 2,5 punts i situada en el lloc 11è; mentre a la d'Elo menor de 1800 hi ha un triple empat al primer lloc amb els escaquistes Diego Ubieto de La Balanguera, Asier López de Mallorca Isolani i Marc Escandell de Campos.

Joan Moll líder en solitari al campionat de Menorca, també a Menorca s'ha arribat a l'equador del campionat de Menorca, i ja han fet la quarta ronda on la victòria d'en Joan Moll sobre en Martin Krauchi, li dona un lideratge que confirma el seu gran moment de forma i entrar directament en la llista de favorits, el seu immediat seguidor és un altre jugador escolar en Joan Salord en 3,5 punts. Per darrere en 3 punts se situen Joan Cubas, Martin Krauchi, Jana Moll, Roger Arguimbau i Santi Escandell. A la categoria sub-1600, la partida pel lideratge, entre Miquel Mercadal i Martí Sintes finalitzà en taules, això fa que comandin la classificació en 3,5 punts. I en 3 punts hi ha un bon grup de jugadors: Eric Ingelmo, Toni Marques, Aimar Punzano, Lluc Pons, Jaume Salvador, José Pons i Anna Coll.

La pròxima jornada ens portarà fins a Sant Lluís el dissabte 18 de novembre a les 16:30 hores, concretament al Carrer Sant Lluís nombre 56 en el primer pis del Restaurant Sa Bolla.

Aitor Prohens i Adrià Mar són líders amb 3 punts al campionat individual d'Eivissa i Formentera, mentre hi ha un quartet format per en Juan Bordes. Pedro Prieto, Juan Ruzafa i Francisco Adell que amb mig punt menys encara tenen possibilitat d'aconseguir el títol dels 36 participants, d'un campionat que se celebra al Centre Cultural d'en Puig d'en Valls.

738 escaquistes d'un centenar de països participen en el campionat del Món a Silviano (italia) de menors de 18 anys i distribuïts en tres categories masculines i tres femenines: sub 14, sub 16 i sub 18. La selecció espanyola està formada per quinze escaquistes entre ells els mallorquins Manuel Ermachenko, que ha jugat 2 partides amb una victòria i una derrota a l0pen sub 16 i ocupa el lloc 66è i l'altre participant és en Julian Nieto, també amb 1 punt està el 110; només dos espanyols han guanyat les dues partides són, Diego Macias i Jonás Pleschke. Encara queden 9 partides més i, per tant, molt a jugar i poder millorar llocs a la classificació d'un campionat que finalitzarà el 24 de novembre.

Les seleccions femenines i masculines estan participant en el campionat per equips d'Europa a Budva Montenegro i després de disputat les quatre primeres rondes sols assoleixen dues victòries i les deixa situat a llocs no propis pel seu rànquing; així la masculina, on no participa el número 1 espanyol el menorquí Paco Vallejo es troba a la dessetena i la femenina la setzena, malgrat que la segona ronda dona la sorpresa derrotant a la número 1 del rànquing Georgia per 3 a 1. Cal Destacar la no presència de la Campiona del món +50 la mallorquina Mónica Calzetta que per decisió unilateral de la Federació espanyola no la convocà quan ella té els mèrits suficients per participar-hi, i a més encara s'estan esperant les motivacions per no haver estat convocada. Sencer queden 5 rondes i es poden millorar els resultats.

Premis d'Honor de la Federació Balear Escacs 2023

El jurat de la Federació Balear d'Escacs format per JP Cerrato, president; Llorenç Cardona, vicepresident (Menorca); Justino Quero, vicepresident (Eivissa i Formentera); i Xelo Pou, representant de la FBE a Mallorca, han concedit per unanimitat el Premi d'Honor de la Federació Balear d'Escacs 2023 als següents esportistes:

Catalina Boix, pel seu historial esportiu i ser pionera als escacs femenins de les Illes Balears.

Antonio Pita, àrbitre i organitzador i per la seva contribució a la difusió i promoció dels escacs a les Illes Balears.

Dr. Jaume Sauleda, per la seva contribució a la divulgació dels beneficis dels escacs a la salut.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/