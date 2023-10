Comença la tercera edició del Torneig Internacional d'Escacs 'Mallorca Chess Women'

Aquests dies es desenvolupa a Palma la tercera edició del Torneig Internacional d'Escacs 'Mallorca Chess Women' a l'espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal. El torneig compta amb la participació de 28 escaquistes de vuit països.

A la primera ronda no hi hagué gaires sorpreses i les favorites del torneig, l'escaquista de Cuba Leançi Fernández, la d'Ucraïna Katerina Grigorchuk, la peruana Adriana Palao i la valenciana Lucia Follana, no van fallar. En aquest sentit, també s'ha de destacar els triomfs de les mallorquines Marta Isabel Antich i Sara Veloz, i la menorquina Jana Moll.

Cal ressenyar que les partides es poden seguir en directe, a més del local de joc, per Internet a través de la plataforma chess.com. El torneig és valedor per ELO FIDE i finalitzarà aquest diumenge amb la darrera ronda que es disputarà a partir de les 15.00 hores.