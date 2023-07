Lais Navarro Da Costa Campiona del XIX torneig primavera de Maria de la Salut

El passat dissabte, la plaça del Mercat de Maria de la Salut reuní a 52 escaquistes d'arreu de Mallorca, de menys de 16 anys. Només hi havia 6 nines i amb un gran nivell, la jove Lais Navarro del Reis i Dames de Llevant guanyà amb autoritat, concretament les 7 partides del torneig, aquest primer torneig del Circuit escolar que patrocina el Consell de Mallorca, dins el marc del Circuit Escolar Consell de Mallorca, el segon lloc va recaure en Biel Díaz del Incacs de Llevant i 3r Quimey Vargas del Club La Balanguera de Palma. Sens dubte, va ser una gran festa, malgrat la calor que es va poder minvar gràcies als arbres de la plaça del Mercat, a l'exquisida organització del Club d'Escacs Maria de la Salut, sota la coordinació de Jeroni Bergas i a l'excel·lent esportivitat tan dels escaquistes com de les famílies feren un torneig prou atractiu.

Comença el VII Circuit Blitz Illa de Menorca a la Plaça Catedral de Ciutadella amb 33 jugadors de la categoria absoluta i 10 d'iniciació, es varen jugar 9 rondes amb el sistema suís i partides de 4 minuts més dos segons d'increments, excepte el d'iniciació que es va jugar sistema lliga.

A la categoria absoluta després d’un disputat torneig, primer i sense perdre cap partida, Joan Moll (Ciutadella) amb 7,5 punts; Pau Coll de Ferrerries amb 7 i 3r amb 6,5 punts Doro Gomila de Ciutadella; mentre al d'iniciació Miquel Mercadal de Ferreries guanyà amb 8,5 , segona Blanca Abello de Ciutadella amb 6,5 I 3r Marc Piedrabuena. Destacà el gran treball de l'organització a càrrec de l'amfitrió, el Cercle Artístic de Ciutadella, amb la predisposició a mantenir ben viu aquest torneig i en especial en el seu President Santi Gomila i a l’àrbitre del torneig Miquel Martí. I el suport econòmic del Consell Insular de Menorca dels diferents ajuntaments. El proper torneig del Circuit serà diumenge 30 de juliol a les 17,00 hores a es Castell, cala Corb.

Comença a Eivissa el Memorial Roberto Vidal

Poques sorpreses a la primera ronda del l Memorial Roberto Vidal, aquest mariner que ens va deixar en la dolorosa pandèmia i que estimava tant els escacs i així els Amics dels Escacs d'Eivissa han organitzat aquest torneig, on 4 dels cinc favorits guanyaren la primer partida Agim, Prieto, Aitor i Marca, només el número 3, Bordés sols aconseguí unes taules, en total hi ha una participació de 30 escaquistes; aquesta setmana hi haurà dues rondes els dies 10 i 12.

Bones actuacions de la selecció Balear sub 10 al campionat d'Espanya

Destacam el 16è lloc de Pau Rullán amb 6 punts a mig punt d'entrar entre els 10 primers; Lluc Marín aconseguí 5,5 i finalitzà 36è; el 52è per Iker Torres amb 5 i després Xavi Marí amb 4,5, Jaime Domínguez 2,5 i Mónica Domínguez amb 2; el més important és competir, tenir noves experiències i seguir progressant com així ha estat aquest torneig, on hi participaven 134 jovenets escaquistes, on Mateo Mendoza d'Aragó amb 8 punts es proclamà campió.

Mentre que el passat dilluns i fins dia 15 de juliol, ha començat el campionat d'Espanya sub 12, on tenim moltes esperances en aconseguir alguna medalla i inclòs el títol, perquè el número 1 del torneig és el mallorquí Pau Marin i el 6è és el menorquí Martí Krauchi, però que hauran de lluitar de valent davant els 190 participants; l'expedició de les Illes Balears la completen Adrià Torrent, Tomeu Joan Perelló i Mireia Baldó; en total jugaran 9 rondes amb el sistema suís. Després de les dues primeres rondes Marín, Krauchi i Adrian estan en el grup de 34 jugadors que han guanyat les dues primeres partides.

Intensa a activitat escaquista a Lleó. Volem destacar que entre els dies 5 i 10 de juliol la ciutat lleonesa ha estat el marc d'un gran festival d'escacs, sens dubte un dels millors que tenim a l'estat espanyol i que es la enveja de moltes altres ciutats. Al llarg d'aquest dies, hi ha hagut conferencies, simultànies, una jornada d'escacs i intel·ligència artificials, un concurs d'escacs i finances, presentació del llibre 'Más cuentos, jaques i leyendas' de Manuel Azuaga, Open Internacional i torneig Blitz a més d'un gran Magistral amb la presència del número 30 del món i primer escaquista d'Espanya, el menorquí Paco Vallejo, guanyador 6 vegades d'aquest torneig, el Gran Mestre Israelià Boris Guélfand, el rus afincat a Espanya degut a la guerra d'Ucraïna, Nikita Vitiugov, 25è del món i el gran mestre lleonès el jove Jaume Santos de 27 anys i actual campió d'Europa de partides ràpides que va ésser profeta en la seva terra i guanyà el prestigiós torneig per 2,5 a 1,5 a Guélfand que era el guanyador de dues darrers edicions i amb en Vallejo i Alexéi Shírov són els únics espanyols que han aconseguit aquest prestigiosa competició, tot això gràcies a l'aposta de la Junta de Castella i Lleó i l'ajuntament de la seva ciutat i un caramull de patrocinadors que pensen els escacs com un esport transformador, divertit, complex i obert a qualsevol persona, tan sigui home o dona i sense límit d'edat i el gran treball organitzatiu de Marcelino Sión.

7 Torneigs a Mallorca al llarg d'aquesta setmana

A Portocristo el club Reis i Dames organitza un Open per les Festes del Carme a les 18,30 hores al passeig de la Sirena, obert per a totes les edats

Aquest dijous 13 de juliol teniu una cita am el segon torneig d'escacs a Pòrtol que organitza l'associació Multicapacitats, a les 11.00 hores el sub 11 i el sub 16 i adults a les 17 hores, dins el marc de les festes del Carme.

També l'Incacs des Raiguer organitza dos torneigs per dia 15 de juliol a les 17,00 h a la Plaça des Bestiar: el V torneig escolar Incacs de Raiguer del Circuit Consell de Mallorca i el II Obert Festes d'Inca; les inscripcions al WhatsApp: 60149763 i 657077378.

Un dels torneigs més antics és el d'Algaida que arriba al seu XXVII edició i es realitzarà el 16 de juliol a les 10,00 hores a la sala polivalent -piscina municipal d'Algaida amb 7 rondes i partides a cinc minuts, inscripcions al WhatsApp: 633880107.

El club Escacs Foment de Campos, organitza un nou torneig per equips, format per 4 escaquistes, al carrer Calamar de Sa Ràpita , el 16 de juliol a les 17,30 h. amb el sistema suís i partides a 5 minuts, inscripcions al WhatsApp 616600951.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/