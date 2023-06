Tot a punt per a la la tercera Diada de Pàdel organitzada per Ona Mediterrània i dBalears

Aquest dissabte, 1 de juliol, a partir de les 17.00 hores, es farà la tercera Diada de Pàdel organitzada per Ona Mediterrània i dBalears, que se celebrarà al club Palma Pádel (Carrer Castella La Manxa, 6), durant tot l'horabaixa i vespre (començarà a les 16.30 hores).

Tots els participants jugaran tres partides i les dues millors parelles disputaran la final. Per inscriure's a la Diada cal enviar un missatge a l'adreça de correu: esportsdbalears@gmail.com.

Els participants rebran un 'Pack de benvinguda', format per diversos elements de marxandatge d’Ona Mediterrània, una bossa del dBalears, una camiseta patrocinada per Tirolinas Go! i un obsequi de Palma Pádel.

Premis

Els guanyadors rebran el trofeu Ona Mediterrània i 2 vals per a una paella del Restaurant Safra21.

La parella finalista també rebrà un trofeu. De la seva banda, dBalears premiarà la parella que hagi demostrat més 'fair play'.

També hi haurà un sorteig final amb premis per a tots els participants.