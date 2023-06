Extraordinari quart lloc de la selecció cadet al Campionat de seleccions autonòmiques disputat a Albacete

A la categoria cadet (sub-16) els escaquistes de les Illes Balears (Nicolas Dominguez, Jana Moll, Cristina Sureda, Joan Salord, Francesc Mulet i Isabel Torrandell) demostraren ser un bloc compacte que assolí 4 victòries davant Euskadi, La Rioja, Castella i Lleó i Astúries i només dues derrotes davant Galícia i Navarra que els varen dur a lluitar per les medalles, només el segon desempat va atorgar el quart lloc amb els mateixos punts que Canàries que va ésser tercera, també amb 8 punts; El País Valencià amb 10 punts ha quedat primer classificat i la subcampiona ha estat Catalunya amb 9 punts. També hem de destacar el meritori tercer millor segon tauler de la menorquina Jana Pons.

Per altra banda, la selecció Infantil va aconseguir 3 victòries i 3 derrotes i amb els sis punts finalitzà en la novena posició, dins els paràmetres proposats a l'inici de la competició; però hem de destacar els grans torneig del mallorquí Pau Marín amb 3,5 punts (3 victòries i unes taules) i del menorquí Martín Krauchi que assolí el títol de millor segon tauler de totes les comunitats amb 3 punts (2 victòries i 2 taules i cap derrota), demostrant que el futur dels escacs balears té molt bona salut i excel·lents perspectives.

Ressenyar que al llarg del torneig, hi va haver el IV torneig Internacional de Sant Joan de partides de 10 minuts, que organitzà la federació amfitriona on hi participaren alguns jugadors de les Illes Balears, i com no, Martín va tornar donar la talla aconseguint esser el primer classificat sub1800 amb 5 punts, essent un dels mes joves participants; també en Pau Marín de Reis i Dames, destacà amb 5 punts, essent el millor de les Illes Balears al lloc 26è de 125 participants; el campió va ésser el Gran Mestre l'armeni, Karen H. Grigoryan.

El jugador del Megaescacs Sviatoslav Korneev campió absolut del Blitz de Mallorca 2023 amb 7 punts

La plaça vella de Pollença va ésser l'escenari d'un apassionant i disputat campionat que es va disputa a 8 rondes, on Korneev va assolir els mateixos punt que el subcampió Enrique Asensio, mentre el Mestre Internacional Pedro Mascaró, enrolat amb l'Alcúdia només va ésser tercer amb 6,5; destacar el gran torneig de la jugadora del Tròpic Catalina Boix que amb 6'5 punts aconseguí una meritòria quarta posició.

S'ha celebrat a Cracòvia (Polònia) el primer Campionat d'Europa de parelles mixtes com una activitat oficial paral·lela als 'European Games'. L'esdeveniment s'ha disputat a l'Òpera House, amb la participació de 8 seleccions per designació de l'ECU (European Chess Union): Azerbaidjan, Polònia, Romania, Armènia, Països Baixos, Ucraïna, Israel i Espanya que participà amb el GM Jaime Santos i la Mestra Internacional Ana Matnadze. Jaime va quedar sisè classificat en open i Ana va ser cinquena en el grup de dones. Assolint, l'equip espanyol, la sisena posició, empatada amb el quart lloc. Armènia va ser guanyadora per països mentre que a nivell individual varen vèncer Benjamí Bok de Països Baixos en open i Elina Danielian d'Armènia.

Altres activitats escaquistes a les Illes

Aquest dijous 29 de juny a les 18 hores a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal es realitzarà un torneig Intergeneracional d'Escacs amb partides de 5 minuts per jugador i organitzat per l'autoassociació El Tauler, dins el projecte el joc una eina per transformar, podeu fer les inscripcions al WhatsApp 633880107, compta amb diversos premis, ha rebut el suport de Caixa Colonya i és obert a tothom.

Ja hi ha 25 inscrits al Campionat de Menorca d’Escacs Ràpid, que es disputarà al Poliesportiu de Fornells aquest dissabte 1 de juliol a les 17:00 hores i diumenge, 2 de juliol a partir de les 10:00 hores. Encara us podeu inscriure a l'email: menorca@fbescacs.com o WhatsApp 620173452, fins divendres dia 30 de juny a les 21:00 hores.

El Club Reis i Dames Llevant organitza el 2 de juliol a la plaça de Sant Pere de la Colònia de Sant Pere un torneig de 7 rondes amb el sistema suís i de 3 minuts + 2 segons; amb premis per categories i inscripcions a: reis.dames.llevant@gmail.com o al WhatsApp:601906833

Ens alegra que l'associació Multicapacitats, compromesa amb les persones discapacitades per sensibilitzar a la societat dels drets que tenen per poder realitzar una vida normalitzada i amb el suport de l'ajuntament de Marratxí, la Federació Balear i l'olleria Can Bernardí donin suport i organitzin el segon Torneig d'escacs de Pòrtol de partides ràpides a celebrar el 13 de juliol en horari a partir de les 11,00 hores, dins el marc de les festes del Carme.

Aquest 28 de juny comença a Salobreña el campionat d'Espanya per a menors de 8 anys que finalitzarà el 2 de juliol.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/