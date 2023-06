Aaron Alonso campió del II Magistral Colònia de Sant Jordi

Després de gaudir dels escacs al llarg d'onze dies a les instal·lacions de l'hotel Blau de la Colònia de Sant Jordi, les diferents activitats del Segon Festival Internacional han arribat al final amb un èxit de participació i de reconeixement al llarg del món, gràcies a les retransmissions fetes a traves d'internet i posant molt èmfasi a la jugadora sueca Ann Cramling que, a més de jugar el torneig Internacional, realitzava tasques de streamer superant el mig milió de seguidors.

Als torneigs destacam el II Magistral vàlid per norma de Gran Mestre, on els escaquistes de l'estat espanyol han estat els grans triomfadors. Per una banda el MI Aaron Alonso que guanyà el torneig i aconseguí norma de Gran Mestre amb 7 punts, 6 victòries, 2 taules i 1 derrota davant la Gran Mestra Femenina de l'Índia, Shri Savitha. En segon lloc el GM Hipólito Asis amb 6,5 punts que només perdé amb la número 1 espanyola d'origen georgià Anna Madmatze que al final aconseguí un meritori 4t lloc i 3r Diego Macias amb 5,5 punts que li dona noma de MI. El torneig va ser de gran qualitat, molt competitiu i emocionant.

Mentre a l'Open Internacional, l'anglès Ankush Khandelwal es proclamà campió amb 7 punts, 7 victòries i dues derrotes, una d'elles davant el MI mallorquí Pedro Mascaró; al segon lloc destacà el veterà Gran Mestre Juan Manuel Bellón, nascut a Espanya però des fa anys, nacionalitzat suec, que demostrà la seva gran combativitat i la seva passió amb els escacs obtenint uns brillants 6,5 punts, tancà el pòdium l'ucraïnès Oleg Gubanov també amb 6,5; respecte als mallorquins destacà el 4t lloc de Pedro Mascaró, que després d'unes extraordinàries 5 primers rondes amb 5 punts, a la segona part del torneig només aconseguí 2 taules i 2 derrotes que li donaren 6 punts, llàstima perquè va estar molt a prop del títol; si que volem ressenyar, un any més, els grans avanços del jove Pau Marín amb només 12 anys que omplí la seva butxaca amb 5,5 punts, la darrera ronda entaula amb el subcampió i un meritori 7è lloc; Mentre la mallorquina Mónica Calzetta no aconseguix un lloc amb les 10 primeres, només el 13è amb 5 punts, el no poder jugar les dues primers rondes segurament l'ha perjudicat, així hi tot, ha quedat a mig punt de la jove streammer sueca Anna Cramling Bellón que amb 5,5 punts ha ocupat el 8è lloc.

Finalment, una de les activitats més atractives es va realitzar el passat dissabte al passeig de Sa Colònia amb les precioses imatge marítimes d'escenari i on el GM ucraïnès Oleg Romanishin derrotà els 14 participants de diverses edats i procedència entre ells el senador del PSIB, Cosme Bonet o el campió de les Balears sub 10 Pau Rullan.

No faltaren a la clausura els diferents estaments i institucions que han donat suport al Festival, com el Batle de Ses Salines Juan Rodriguez, la vicepresidenta de l'associació hotelera Apol·lònia Bonet i Gaspar Guasp delegat de turisme i José Maria Abadia regidor, els quals dins els seus parlaments apostaren per renovar el festival per al proper any, mantenint el mes de juny, com instrument de cultura, esport i atracció cap a un turisme de qualitat i les lloances a l'organització que va recaure en el mestre Internacional Sergio Estremera i la Gran Mestra Mónica Calzetta del Club Mallorca Isolani.

Altres activitats escaquistes a les Illes

Juan Luis Gutiérrez nou campió de partides rapides d'Eivissa 2023. No hi hagué sorpreses i el número 1 del torneig amb 4 victòries i dues taules i amb millor desempat aconseguí el títol davant Jason Roig i, amb 4,5 punts tancà el pòdium Azizaj Agim. Destacar la gran esportivitat i la participació de 40 escaquistes de totes les edats i la primorosa organització del Club Puig d'en Valls,

Svytoslav Korneev campió del Torneig de sa Fira de Sóller, amb la participació de 43 escaquistes, l'escaquista del Megaescacs guanyà amb autoritat i sense conèixer la derrota, 7 de set, en segon lloc quedà Manuel Queirolo amb 6 punts, només va perdre amb el campió, i en tercera posició Milios Iskotovic amb 5 punts i millor desempat que els altres 5 que tingueren la mateixa puntuació entre elles la millor dona del torneig l'escaquista de Maria de la Salut Maria Antònia Vicens que a la classificació final obté 5 punts i lloc vuitè.

Finalitzà el Torneig social de Sant Lluís, en el seu Torneig Social, on Xavi Serra guanyà el campionat amb 12 punts, el segueixen en el pòdium final David Andreu amb 10 punts i Josep Masanes amb 9,5 punts, essent el primer jugador escolar Lucas Corbacho en la posició novena amb 8 punts.

La delegació de Menorca i del club Penya Alfil d’Es Mercadal ja han començat els preparatius del Campionat de Menorca d’Escacs Ràpid, partides de 15 minuts més 5 segons d’increment a disputar al Poliesportiu de Fornells, dins el marc del IV memorial Joan Florit. Com sempre s’ha fet, hi haurà categoria absoluta i escolar. Els horaris de joc són els següents: dissabte 1 de juliol comença a les 17:00 hores i la segona jornada diumenge 2 de juliol a partir de les 10:00 hores la segona jornada de l’absoluta. Les inscripcions, ja estan obertes, es poden fer via email a menorca@fbescacs.com o per WhatsApp al número: 620173452. Hi ha temps fins divendres dia 30 de juny a les 21:00 hores.

Del 22 al 25 de juny, es celebra el campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Cadet i Infantil a la ciutat d'Albacete, essent l'entrenador designat per la FBE Joan Gayà i la delegada i coordinadora de convivència, Consuelo Pou. La selecció cadet (sub 16) està formada per: Nicolas Dominguez, Jana Moll, Cristina Sureda, Joan Salord, Francesc Mulet i Isabel Torrandell i la Infantil (sub 14) per: Pau Marin, Martin Krauchi, Roger Arguimbau, Sala Veloz, Meylin Halilola i Lais Navarro. En total hi participen 17 comunitats. Les Illes Balears dins el rànquing estatal ocupen la 9en i vuitena, per tant el gran objectiu és lluitar per estar a prop de les cinc primeres. Segur que la delegació treballarà de valent per millorar resultats, però sobretot s'espera que gaudeixin dels escacs.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/.