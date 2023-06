Començà el Segon festival Internacional d'escacs Colònia de Sant Jordi, a l'hotel Blau amb la participació d'escaquistes de 14 països.

El primer Torneig, l'Open Internacional de menys de 1800 Elo, el va guanyar el porrerenc Jaume Terrades Calafell que aconseguí 5 punts, els mateixos que el subcampió, Juan Carlos Hidalgo del club Incacs des Raiguer, mentre el tercer lloc tercer el nord-americà Skyler Mott amb els mateixos punts però pitjors desempats; excel·lents les actuacions dels jovenets, així destacam l'actuació de Quimey Vargas del club La Balanguera que amb 4,5 punts obté la sisena posició o el 5è de l'escaquista de l'Índia amb només 13 anys Shaurya Chaudhry i el 12è lloc de la nina de 12 anys d'Incacs Lais Navarro. Després de tres rondes, l'emoció a l'Open Internacional amb 36 escaquistes on encapçalen la classificació el Mestre Internacional mallorquí Pedro Mascaró i l'anglès Ankush Klamdelwai que avui s'enfrontaran entre ells amb el lideratge en lloc. Destacà la primera derrota del GM Juan Manuel Bellón, molt conegut a la nostra illa; la Gran mestre Internacional femenina Mònica Calzetta, només ha jugat 2 partides amb una victòria i una derrota; mentre el jove Pau Marín amb 1,5 punts ocupa el lloc 21è amb els mateixos punts de la jugadora olímpica de Suècia i filla de Juan Manuel Bellón, Pia Cramling que a més destaca per comentar partides en Streaming, i ressenyà que encara no ha puntuat la Mestra Internacional i excampiona d'Espanya Mónica Villar.

Finalment el Torneig tancat per Norma de Gran Mestre ja ha arribat a la quarta ronda de les 9 previstes, es desenvolupa amb el format de lliga a una volta entre 10 escaquistes de gran nivell i com era d'esperar, és un torneig molt competitiu i de gran qualitat, de moment, el lider és l'espanyol i Mestre Fide Diego Macias amb 3 punts, 2 victòries i 2 taules; al segon lloc hi ha un quàdruple empat entre les jugadores Shri Savitha, Anna Matnadze, Aaron Alonso i el Gran mestre Xilè Javier Campos; a la sisena posició trobam el favorit del torneig el Gran Mestre espanyol Hipólito Asis a un punt del líder. Sens dubte, els salons de l'hotel Blau, considerat un dels millors locals arreu de la geografia espanyola per desenvolupar un torneig d'aquestes característiques i la gran tasca de l'equip organitzador dirigits per Sergio Estremera i Mónica Calzetta, està donant el resultat d'un gran torneig, dins la preciosa població de la Colònia de Sant Jordi. Totes les partides comencen a les 20.00 excepte el dissabte a les 14.30 i el darrer dia diumenge a les 9.30 del matí

Altres activitats escaquistes a les Illes

Joan Cubas i Guillem Simó comparteixen el títol del Torneig de Llevant d'Es Castell i Iker Torres guanyà l'escolar.

Si a les quatre primeres rondes, semblava quasi descartat el favorit Joan Cubas del CECA Ciutadella, es va refer i guanyà les altres 4 i aprofità l'ensopegada de Guillem Simó (Es Castell) que perdé davant l'escolà Martín Krauchi (CECA) que al final aconseguí un meritori tercer lloc darrera d’ells amb 6 punts a mig dels campions.

A la competició escolar no fallà Iker Torres (CECA) que amb un 8 de 8 i fos el campió, superant en dos punts al 2n i 3r Antonio Marques (CECA) i Lluc Pons (CC Alaior).

El pròxim torneig és el Campionat de Menorca a ritme ràpid – IV Memorial Joan Florit, està previst per la tarda del dissabte de dia 1 de juliol i diumenge dematí del 2 de juliol a Fornells. Més informació al nou correu del delegat de Menorca Llorenç Cardona: menorca@fbescacs.com

Svytoslav Korneev guanya per segon any consecutiu el Torneig Fires i festes de Primavera de Manacor

El Passeig Na Camel·la de Manacor va acollir 66 escaquistes de totes les edats i nivells.

El gran campió va ser el jugador de Megaescacs Svyatoslav Korneev amb 6'5 punts només entaulà amb el Mestre Fide Lester Tattersall. El podi el completar amb 6 punts Frank Ferenczi (Alcúdia) i la jugadora local del Club Reis i Dames, na Cristina Sureda.

A les diferents categories el primers premis es repartiren entre escaquistes del Club Reis i Dames; sub 16 Sara Alicia Veloz ; Sub12 Núria Cerdà; Sub10 Neus Cerdà; Sub8 Unai Ibañez; Millor local Miquel Sureda; Millor femenina Lluïsa Viver. Destacar una vegada més la gran organització del Club d'Escacs Reis i Dames de Llevant per la seva aposta ferma cap els escacs.

El passat dissabte al poliesportiu Mateu Cañellas de l'ajuntament d'Inca organitzà un festival esportiu, on no faltaren els escacs de la mà dels dos clubs de la ciutat, l'Incacs des Raiguer i el Cercle d'Escacs Inca; destacant el Torneig Masnou que fou guanyat per en Didier Duque amb 14 punts de l'Incacs i Segon amb 13 punts Xisco Moll del Cercle, únics jugadors que no s'aixecaren de la cadira.

XXè Campionat de partides rapides d'Eivissa 2023

Organitzat pel Club Puig d'en Valls, i al seu local de joc, baix el suport de l'ajuntament de Santa Eulària i la Federació balear d'escacs, el dissabte 17 de juny a partir de les 16 hores i amb la modalitat a 15 minuts per jugador, es poden fer les inscripcions a: torneosajedrezibiza@gmail.com

A Sóller es realitzarà el Torneig Sa Fira el dissabte 17 de juny al pati de Les Escolàpies, un suís de partides 3' +2'', premis en productes locals i organitzat per l'escola d'escacs de Sóller i Enroc Escacs, amb el suport de l'ajuntament de Sóller i la FBE. Inscripcions al 606624832.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/