La cursa de muntanya FelanitXtrem celebra la seva vuitena edició

Felanitx ha acollit aquest divendres la VIII edició del FelanitXtrem, una cursa de muntanya que ha esdevingut ja popular al municipi llevantí. Organitzen cada any la competició l'Ajuntament de Felanitx i el club d'atletisme Sa Milana, amb la col·laboració de diverses empreses i associacions del poble, entre les quals la Penya Barcelonista Els Tamarells.

La cursa, que s'emmarca dins la lliga 'El Pla no és pla', ha transcorregut sense cap incident destacable dins el terme de Felanitx. Ha comptat amb un recorregut per terreny variat d’asfalt i terra de 12’5 km i amb un desnivell acumulat de 575 m positius. Segons l'organització, hi han participat uns 300 corredors.

Han fet podi en la categoria absoluta Alejandro Forcades Pujol, Biel Company Rubio i Joan Riutort Cifre. A part de la categoria general, s'han entregat guardons als tres primers classificats d'homes i de dones en categoria junior, senior, M-40, M-50, M-60 i Locals. També s'ha guardonat el primer i primera socis de la Penya Barcelonista Els Tamarells que han creuat la meta.