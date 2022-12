Nadal Ferriol uneix cultura, tradicions i Escacs

Maria de la Salut, el petit poble del pla de Mallorca, on des de fa més de 50 anys, els escacs han mantingut una gran tradició dins la seva vida social i esportiva. El 1977 va fructificar amb la creació del club d'escacs d'aquesta localitat que està entorn dels 2300 habitants i que els darrers anys ja té un equip consolidat a preferent i diversos equips a les categoria de segona, tercera i promoció dels escacs mallorquins, però a més de participar i promocionar l'esport-ciència, també ha desenvolupat altres esdeveniments com exposicions, concerts, recitals poètics i concerts de música.. que han dinamitzat la vida del poble des d'una perspectiva de blanc i negre com són les caselles del mil·lenari joc, però des del 2019 també ha traspassat el seu carisma, essent part del betlem que cada any el mestre betlemista Nadal Ferriol Negre, un jove apassionat pel seu poble i per les seves tradicions i amb la col·laboració de la seva dona na Catalina Mas Bergas, ens sorprenen anualment amb la seva empremta original i creativa en la construcció d'un Betlem, on any a any, van plasmant els edificis emblemàtics, les professions i oficis a més de les activitats que són pròpies i diferenciadores de Maria i entre elles volem destacar la incorporació de dues taules d'escacs i un tauler gegant (que aquest any no és visible ja que l'espai que ha utilitzat no donava per posar totes les seves creacions), aquesta obra d'art, sobretot amb un format artesanal i amb gran quantitat d'hores de treball, la podeu trobar i visitar a l'església de Maria, altres anys ha estat a altres indrets com el Palau Reial del Consell de Mallorca o el Bar Can Tomeu, dins l'horari de dimecres i dissabte a les 18 hores, i diumenge a les 10.30 hores fins al 2 de febrer, on podreu contemplat la fusió d'art, cultura, tradicions i els escacs.

Notícies d'escacs

No és una innocentada aquest dimecres 28 de desembre, l'associació Enfangats de Pòrtol, organitza un torneig de ràpides a les 10 hores i un torneig sub 12, a les 11.30 un sub 16 i d'adults amb la col·laboració de l'ajuntament de Marratxí, El Club Mallorca Isolani, Olleria Can Bernadí, associació Multi capacitats i el suport de la Federació Balear d'Escacs.

A Inca continua organitzant torneigs i així l'altra club del municipi organitza l'XIè Torneig de Reis d'Escacs d'Inca, el 7 de gener a partir de les 10,00 hores amb dues categories una per escolars i l'altra obert a qualsevol edat, el ritme serà de 15 minuts i compta amb la col·laboració de l'ajuntament d'Inca, Oli Caimari i la Federació Balear d'Escacs, es jugarà al CEIP Miquel Durán i Saurina d'Inca, la preinscripció al correu: info@cercledescacsdinca.org .

La Federació ja ha designat les seus dels campionats individuals de Mallorca, a celebrar a partir del 20 de gener; així l'absolut femení i el seu sub18 es disputarà a Manacor i el de veterans i el de sub18 a Campos, sens dubte que és una gran notícia que els municipis de la part forana apostin per dur els millors torneigs de Mallorca i així seguint fomentant els escacs dins la població com eina esportiva.

El Campionat de Mallorca per Equips 2023 i la Lliga Promoció Mallorca per Equips 2023 es jugaran entre el 14 de gener i l'1 d'abril de 2023. En aquesta pàgina, podreu trobar tota la informació relacionada amb els campionats.

El menorquí i Gran Mestre Paco Vallejo i el 30è del món, forma part dels escaquistes que representen a Espanya a Mundial d'Escacs ràpid i Blitz que la FIDE organitza del 26 al 30 de desembre a Almaty (Kazakhstan). Després d'haver-se disputat les 5 primeres rondes, el seu balanç és d'una victòria, 3 taules i una derrota per tant té 2,5 punts, o sigui un 50% i es troba a mitja taula d'un campionat que hi participen 178 escaquistes d'arreu del món. Al tancar aquest article, encara faltaven 8 rondes més per així arribar a un total de 13.