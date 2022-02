Maria Castañer i Felipe Bellini, candidats al Cornelius Atticus 2021

Maria Castañer i Felipe Bellini són els candidats per ser distingits amb el guardó Cornelius Atticus 2021, després de ser elegits en la votació del jurat de l’edició vint-i-set dels guardons. La distinció Cornelius Atticus reconeix i premia els mèrits de les persones físiques que, en l’àmbit de les Balears, han dedicat la seva vida a l’esport.

Castañer té una llarga trajectòria dedicada a la natació adaptada i a la plena integració social de les persones amb diversitat funcional; des de 1987, ha impulsat programes i projectes esportius específics en l'àmbit de la teràpia de persones amb discapacitat. També s'ha dedicat a la natació competitiva, gesta determinant per als èxits dels esportistes paralímpics de les Balears. A més a més, ha estat la vicepresidenta de la Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB).

Bellini s'ha dedicat al món de la vela, sent un dels pioners del windsurf a les Balears; un dels primers practicants, distribuïdors i organitzadors d'esdeveniments en aquest àmbit. És el fundador del primer Club Nàutic del Port de Pollença, el 1959, i ha participat a més de 120 regates. Ha estat el vicepresident de la Federació Balear de Vela i com a jutge internacional de regates, entre el 1990 i el 2006, va participar en els jocs olímpics de Barcelona, el 1992, en representació de l'Estat espanyol. A més, ha estat membre i president d'IBSA i membre del comitè del màxim organisme de vela, ISAF, entre el 2000 i el 2004; així com ha participat i organitzat campionats mundials i continentals de windsurf i ha fet de jutge de regates per 23 països.