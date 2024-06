[VÍDEO] Se'n va una llegenda del Barça, Mariona Caldentey anuncia que deixa el club: «He estat molt feliç»

La jugadora felanitxera Mariona Caldentey deixarà el Barça Femení a final d'aquesta temporada per a emprendre «nous reptes», després de deu campanyes com a blaugrana en les quals ha guanyat 25 títols i s'ha convertit en la cinquena màxima golejadora històrica del club blaugrana.

«Després de 10 temporades defensant la camiseta del Barça, Mariona Caldentey no seguirà en el club la pròxima temporada. La jugadora de 28 anys, ha decidit emprendre nous reptes professionals i finalitzarà el seu contracte el pròxim 30 de juny.

La '9' del Barça dirà adeu després de 302 partits oficials amb el Barça --queden dues jornades de la Lliga F-- i un total de 114 gols. És la cinquena golejadora històrica del club per darrere d'Oshoala (117), Sonia Bermúdez (123), Jenni Hermoso (181) i Alexia Putellas (190).

«Hola, 'culers', soc aquí per a compartir amb vosaltres una de les decisions més importants de la meva carrera. Des que vaig arribar al Barça heu estat al meu costat i per això crec que mereixeu que em dirigeixi a vosaltres, amb la mà al cor, per a dir-vos que, després de 10 meravellosos anys, he decidit que és moment d'anar-me'n i d'emprendre nous reptes», ha dit Mariona Caldentey a mode de comiat.

Els seus 114 gols es reparteixen en els 76 gols en la Lliga, 16 en la 'Champions', 13 en la Copa de la Reina, 3 en la Supercopa i 9 en la Copa Catalunya. Cal destacar, a més, que aquest curs 2023/24 ha anotat un total de 19 gols, la xifra més alta en una temporada, superant els 17 de la temporada 2020/21.

«Anar-me'n ha estat una decisió molt difícil i meditada, però en la vida s'ha de ser honesta i acceptar que els cicles s'acaben i que a vegades els camins se separen. Puc assegurar que en el Barça he crescut, he complert molts somnis, inclosos alguns que no sabia que podia tenir i he estat molt feliç», ha declarat la futbolista mallorquina.

Mariona va debutar amb el primer equip del Barça en el curs 2014/15, amb 18 anys, i deu cursos després, se'n va formant part de la història del Barça Femení, amb un total de 25 títols: 3 Lligues de Campions, 5 Lligues, 6 Copes, 4 Supercopes d'Espanya i 6 Copes Catalunya per a la de Felanitx.

«Ha estat un camí increïble que he pogut compartir amb les millors companyes i 'staff', i me'n vaig tranquil·la sabent que deix el Barça on es mereix; sent el millor club del món. Portar aquesta samarreta només m'ha fet estimar més i més a aquest club», ha assenyalat.

És la quarta jugadora amb més títols de la història, tan sols per darrere d'Alexia Putellas (30), Melanie Serrano (29) i Marta Torrejón (28). Amb 28 anys, deixarà el Barça després d'ajudar a conquerir l'històric 'pòquer' de títols, amb la Lliga de Campions guanyada a Bilbao contra el Lió com a gran últim èxit.

«Guanyar la 'Champions', trencar els rècords històrics d'assistència, les mobilitzacions massives d'aficionats en partits fora de casa, el calor del Johan cada dia... Són records que mai podré oblidar i que sempre em posaran la pell de gallina. Gràcies a tots els que ho han fet possible», va agrair.

«Tot l'esforç, el sacrifici, els moments difícils amb lesions o derrotes han valgut la pena per a dir que sempre estaré orgullosa d'haver format part d'aquesta família. Han estat més de 300 partits defensant aquesta samarreta, més de 100 gols cantats i 25 títols celebrats. Esper poder dir-vos adeu en l'últim partit a casa, contra el Betis. Ens tornarem a veure més aviat que tard. Moltes gràcies i visca el Barça», ha conclòs.