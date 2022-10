La FFIB aprueba la figura del coordinador de fútbol y fútbol sala y la doble licencia de entrenador

El passat dia 14 d'octubre de 2022, la Comissió Delegada de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) va aprovar la creació de la figura de coordinador de futbol i futbol sala. Es tracta d'una nova llicència que haurà d'obtenir-se amb una formació en l'Escola d'Entrenadors de la FFIB. Els clubs podran disposar de la figura de coordinador (cada 6 equips per club podran disposar d'un coordinador), per substituir l'entrenador principal durant tres partits durant tot l'any, cada un dels equips i per causa justificada.

Amb la creació d'aquesta llicència, s'aconsegueix, per tant, que un entrenador sancionat o, que per motius personals o laborals no pugui assistir a un partit, sigui substituït en la banqueta per aquesta figura, que podrà fer les seves funcions en aquests casos concrets, dirigint la plantilla i oferint la imatge adequada, tant pel club, com pel futbol en general. Aquesta mesura permetrà que els joves jugadors sempre estiguin acompanyats en les banquetes.

Per altra banda, la FFIB ha detectat la necessitat d'establir una doble llicència d'entrenador perquè els entrenadors puguin entrenar un equip de futbol 11 i un altre de futbol 8, sempre en el mateix club. Això facilitarà la contractació d'entrenadors i que puguin cobrir-se les necessitats de diversos equips.