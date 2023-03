El Reial Mallorca i el Fibwi Palma arriben a un acord per viure plegats un diumenge clau

Aquest pròxim diumenge, Son Moix serà testimoni de dos partits molt importants per als seus protagonistes. A les dues de l'horabaixa, el Reial Mallorca disputarà davant la Reial Societat un partit clau per als de Javier Aguirre en la seva pugna per certificar la permanència en la Primera Divisió com abans possible i només dues hores després, a les 18.00 hores, el Palau Municipal d'Esports de Son Moix allotjara el derbi entre el Fibwi Palma i l'Hestia Menorca. Aquest és un dels partits més esperats per l'afició mallorquina i un duel en el qual els de Pau Tomàs volen sumar una nova victòria a casa per poder deixar certificada matemàticament la seva presència en els playoff d'ascens a la LEB Or.

Per aquest motiu, el Mallorca i el Fibwi Palma han tancat un acord de col·laboració per aquest pròxim diumenge. El club mallorquinista vol incentivar l'assistència al partit de bàsquet aprofitant la proximitat horària i repartirà un total de 2.000 entrades, pel derbi entre el Fibwi Palma i l'Hestia Menorca, entre els seus socis a partir d'aquest dimarts en l'oficina del soci situada en l'Estadi Mallorca Son Moix.