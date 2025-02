Un debat encès protagonitza l'episodi d'Això és Vida

En el programa d'aquest dijous d'Això és Vida ha comptat amb el debat més intens que s'ha emès fins el dia d'avui a la plataforma VIDA. Pere Bueno, Joan Riera i Pep Verger han estat els seus protagonistes i, entre altres temes, han parlat i discutit sobre llengua, memòria històrica, el futur de la feina a les Illes, actualitat política, saturació, sostenibilitat...

Per altra banda, tant La crida de Tomeu Martí, com l'entrevista del dia han anat dedicades a la mobilitat. Martí ha fet una crida a repensar la mobilitat de Mallorca i les Balears en clau humana i en clau de Benestar i durant l'entrevista ha pogut parlar amb Arnau Bisquerra, taxista i president de la emissora unificada que va sorgir de la unificació de Ràdio Taxi i Taxis Palma. Bisquerra fa un balanç molt positiu del primer any d'unificació.

Consulta el programa complet a vida.cat o clicant a la següent imatge: