VIDA estrena el cinquè episodi d'Això és Vida amb Bartomeu Mestre 'Balutxo' i un homenatge a la catalanitat de Mallorca

La plataforma audiovisual VIDA ha estrenat aquest dimecres el quint episodi d'Això és Vida, el qual ha començat amb 'La crida de Tomeu Martí', dedicada als 800 anys de la catalanitat de Mallorca que es celebraran l'any 2029. Un tema que també ha volgut destacar i en el qual ha aprofundit Bartomeu Mestre 'Balutxo', l'entrevistat del dia.

'Balutxo' també ha destacat que aquest dissabte es compliran 30 anys de la mort de Guillem d'Efak i ens ha explicat els seus projectes i investigacions, entre els quals destaca el seu interès a retrobar-se amb la figura de Josep Maria Llompart.

Per altra banda, la segona part del programa ha comptat amb la participació de Joan Mir, Francesca Jaume i Lila Tomàs. Cada un d'ells ha aportat al debat del dia la seva curolla. Mir ha volgut parlar sobre la massificació i el turisme a Mallorca. Per la seva banda, Jaume ha volgut analitzar la política internacional, les pròximes eleccions alemanyes i les darreres amenaces de Trump a Gaza. Per acabar, Lila Tomàs ha parlat sobre el retrocés que es viu avui en dia pel que fa a la nova onada de masclisme que es viu mundialment.

Mira el programa complet a vida.cat o clicant en la següent imatge: