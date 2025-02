Agressions sexuals, sanitat i la problemàtica de les caravanes centren el debat en el programa Això és Vida

La directora de la UNED Illes Balears, Judit Vega, ha estat l'entrevistada del programa d'aquest dimarts a Això és Vida. Vega ha compartit amb l'audiència de la plataforma VIDA la seva experiència al capdavant de la universitat a distància d'ençà que va arribar a Mallorca l'any 2019. Entre altres projectes, Vega també ha explicat com ha viscut el seu procés d'integració a la societat mallorquina i el paper fonamental que ha tengut la llengua catalana.

Per altra banda, el debat d'aquest quart programa ha comptat amb tres dones. Aina Salom, Aina Ginard i Marina Caubet que, juntament amb Tomeu Martí com a moderador, han parlat d'agressions sexuals i assetjament en el món laboral i la política, de la situació laboral en l'àmbit de la sanitat i de la problemàtica de les caravanes que actualment hi ha a les Balears.

Consulta el programa complet a vida.cat o clicant a la següent imatge: