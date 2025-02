[VÍDEO] Justin Kashara analitza el silenci de la comunitat internacional davant la guerra que pateix el Congo

Justin Kashara és l'entrevistat del tercer programa d'Això és Vida. El mallorquí d'origen congolès ens ha parlat de les seves experiències personals i ens ha explicat com viu el silenci de la comunitat internacional davant la guerra en el seu país. Kashara analitza els interessos estratègics darrere el conflicte i ens parla dels minerals pels quals s'està lliurant una guerra silenciada a occident.

A part dels conflictes internacionals, Kashara també ens ha parlat dels problemes que s'ha trobat a Mallorca a causa del seu origen i pel fet de parlar en català.

A la segona part del programa d'aquest dilluns, Jaume Mateu, Guillem Ramis i Margalida Rosselló han participat en el debat moderat per Tomeu Martí. Els tres convidats han parlat de la hipocresia del Govern negant-se a acollir migrants després que més de 16 milions de turistes visitin l'Illa cada any, també han parlat sobre els «camins robats» o «camins usurpats». Territori públic que acaba en mans privades. I per acabar, els convidats han pogut debatre sobre la memòria històrica i la necessitat de restaurar i reviure històries de vides.

Podeu veure el programa complet a vida.cat

https://vida.cat/programes/aixo-es-vida-3/